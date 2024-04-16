https://ria.ru/20240416/podpole-1940299394.html

ВС России атаковали район аэродрома в Хмельницкой области, заявило подполье

ВС России атаковали район аэродрома в Хмельницкой области, заявило подполье - РИА Новости, 16.04.2024

ВС России атаковали район аэродрома в Хмельницкой области, заявило подполье

Вооруженные силы России нанесли удар возле военного аэродрома в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T07:04

2024-04-16T07:04

2024-04-16T12:06

специальная военная операция на украине

россия

хмельницкая область

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ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар возле военного аэродрома в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."В районе трех часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация, скорые", — сказал собеседник агентства.Подпольщик отметил, что на аэродроме проходят обучение летчики, проживают они там же, в казармах, есть учебные заведения."Несколько уже разрушено, но не все", — добавил Лебедев. Аэродром в Староконстантинове не впервые попадает под огонь ВС России. По данным подполья, его готовят для принятия американских самолетов F-16. В этом районе расположены бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.С начала апреля Лебедев сообщал еще как минимум о двух атаках на аэродром в Староконстантинове.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

https://ria.ru/20240415/udar-1940280598.html

https://ria.ru/20240330/aerodrom-1936826690.html

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россия, хмельницкая область, сергей лебедев, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, f-16