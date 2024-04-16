https://ria.ru/20240416/podpole-1940299394.html
ВС России атаковали район аэродрома в Хмельницкой области, заявило подполье
ВС России атаковали район аэродрома в Хмельницкой области, заявило подполье - РИА Новости, 16.04.2024
ВС России атаковали район аэродрома в Хмельницкой области, заявило подполье
Вооруженные силы России нанесли удар возле военного аэродрома в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T07:04
2024-04-16T07:04
2024-04-16T12:06
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ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар возле военного аэродрома в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."В районе трех часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация, скорые", — сказал собеседник агентства.Подпольщик отметил, что на аэродроме проходят обучение летчики, проживают они там же, в казармах, есть учебные заведения."Несколько уже разрушено, но не все", — добавил Лебедев. Аэродром в Староконстантинове не впервые попадает под огонь ВС России. По данным подполья, его готовят для принятия американских самолетов F-16. В этом районе расположены бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.С начала апреля Лебедев сообщал еще как минимум о двух атаках на аэродром в Староконстантинове.В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
https://ria.ru/20240415/udar-1940280598.html
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россия, хмельницкая область, сергей лебедев, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, f-16
Специальная военная операция на Украине, Россия, Хмельницкая область, Сергей Лебедев, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, F-16
ВС России атаковали район аэродрома в Хмельницкой области, заявило подполье
Подполье: ВС РФ ударили в районе аэродрома в Хмельницкой области, где ждут F-16
ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар возле военного аэродрома в Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"В районе трех часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация, скорые", — сказал собеседник агентства.
Подпольщик отметил, что на аэродроме проходят обучение летчики, проживают они там же, в казармах, есть учебные заведения.
«
"Несколько уже разрушено, но не все", — добавил Лебедев.
Аэродром в Староконстантинове не впервые попадает под огонь ВС России. По данным подполья, его готовят для принятия американских самолетов F-16. В этом районе расположены бомбовый склад, полигон, а также железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.
С начала апреля Лебедев сообщал еще как минимум о двух атаках на аэродром в Староконстантинове.
В последнее время российские военные наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ
и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.