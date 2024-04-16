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Свыше 10 тысяч знаков направления поворота появятся на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 16.04.2024
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Новости Подмосковья
 
16:56 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/podmoskove-1940419487.html
Свыше 10 тысяч знаков направления поворота появятся на дорогах Подмосковья
Свыше 10 тысяч знаков направления поворота появятся на дорогах Подмосковья - РИА Новости, 16.04.2024
Свыше 10 тысяч знаков направления поворота появятся на дорогах Подмосковья
Более 10 тысяч знаков направления поворота установят на потенциально опасных участках региональных трасс Подмосковья, данные работы проведут в 39 округах для... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:56
2024-04-16T16:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
солнечногорск
сергиев посад
алексей гержик
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более 10 тысяч знаков направления поворота установят на потенциально опасных участках региональных трасс Подмосковья, данные работы проведут в 39 округах для снижения аварийности в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Продолжаем обустройство крутых виражей и поворотов с радиусом поворота не менее 30 метров знаками направления поворота – к осени установим шевроны на 600 участках дорог", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в Сергиевом Посаде, Солнечногорске и Одинцове проведут наибольший объем работ. Там смонтируют около 5 тысяч знаков. В Сергиево-Посадском округе шевроны появятся на 158 участках дорог, в том числе на улице Вифанской в черте города Сергиева Посада, в деревне Зубцово. В Солнечногорске – на 35 участках дорог, в том числе на Пятницком шоссе, а в Одинцове – на 53 участках дорог, преимущественно на Можайском шоссе. Кроме того, знаки обустроят на Старосимферопольском шоссе в Серпухове и Чехове, Каширском шоссе в Домодедове, Егорьевском шоссе в Егорьевске, Фряновском шоссе в Щелкове, Волоколамском шоссе в Истре, Дзержинском шоссе в Люберцах и других городах.
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московская область (подмосковье), солнечногорск, сергиев посад, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Сергиев Посад, Алексей Гержик

Свыше 10 тысяч знаков направления поворота появятся на дорогах Подмосковья

© iStock.com / Mieszko9Знак направления поворота на дороге
Знак направления поворота на дороге - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© iStock.com / Mieszko9
Знак направления поворота на дороге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более 10 тысяч знаков направления поворота установят на потенциально опасных участках региональных трасс Подмосковья, данные работы проведут в 39 округах для снижения аварийности в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Продолжаем обустройство крутых виражей и поворотов с радиусом поворота не менее 30 метров знаками направления поворота – к осени установим шевроны на 600 участках дорог", - сказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба.
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Он отметил, что в Сергиевом Посаде, Солнечногорске и Одинцове проведут наибольший объем работ. Там смонтируют около 5 тысяч знаков.
В Сергиево-Посадском округе шевроны появятся на 158 участках дорог, в том числе на улице Вифанской в черте города Сергиева Посада, в деревне Зубцово. В Солнечногорске – на 35 участках дорог, в том числе на Пятницком шоссе, а в Одинцове – на 53 участках дорог, преимущественно на Можайском шоссе.
Кроме того, знаки обустроят на Старосимферопольском шоссе в Серпухове и Чехове, Каширском шоссе в Домодедове, Егорьевском шоссе в Егорьевске, Фряновском шоссе в Щелкове, Волоколамском шоссе в Истре, Дзержинском шоссе в Люберцах и других городах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскСергиев ПосадАлексей Гержик
 
 
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