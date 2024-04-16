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В Кремле не увидели изменения в позиции Киева по отказу от переговоров
В Кремле не увидели изменения в позиции Киева по отказу от переговоров - РИА Новости, 16.04.2024
В Кремле не увидели изменения в позиции Киева по отказу от переговоров
Москва не фиксирует сейчас каких-либо изменений в позиции Киева по поводу полного отказа от переговоров с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:32
2024-04-16T12:32
2024-04-16T12:39
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва не фиксирует сейчас каких-либо изменений в позиции Киева по поводу полного отказа от переговоров с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Еще раз констатируем, что в данный момент мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции киевского режима на полный отказ от каких-либо переговоров", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Киев, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле не увидели изменения в позиции Киева по отказу от переговоров
Песков: РФ не фиксирует изменений в позиции Киева по отказу от переговоров