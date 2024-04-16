https://ria.ru/20240416/peregovory-1940348271.html

В Кремле не увидели изменения в позиции Киева по отказу от переговоров

В Кремле не увидели изменения в позиции Киева по отказу от переговоров - РИА Новости, 16.04.2024

В Кремле не увидели изменения в позиции Киева по отказу от переговоров

Москва не фиксирует сейчас каких-либо изменений в позиции Киева по поводу полного отказа от переговоров с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:32

2024-04-16T12:32

2024-04-16T12:39

специальная военная операция на украине

россия

москва

киев

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва не фиксирует сейчас каких-либо изменений в позиции Киева по поводу полного отказа от переговоров с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Еще раз констатируем, что в данный момент мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции киевского режима на полный отказ от каких-либо переговоров", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html

россия

москва

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, киев, дмитрий песков, в мире