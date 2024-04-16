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В Кремле не увидели изменения в позиции Киева по отказу от переговоров - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:32 16.04.2024 (обновлено: 12:39 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/peregovory-1940348271.html
В Кремле не увидели изменения в позиции Киева по отказу от переговоров
В Кремле не увидели изменения в позиции Киева по отказу от переговоров - РИА Новости, 16.04.2024
В Кремле не увидели изменения в позиции Киева по отказу от переговоров
Москва не фиксирует сейчас каких-либо изменений в позиции Киева по поводу полного отказа от переговоров с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:32
2024-04-16T12:39
специальная военная операция на украине
россия
москва
киев
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва не фиксирует сейчас каких-либо изменений в позиции Киева по поводу полного отказа от переговоров с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Еще раз констатируем, что в данный момент мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции киевского режима на полный отказ от каких-либо переговоров", - сказал Песков.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
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россия, москва, киев, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Киев, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле не увидели изменения в позиции Киева по отказу от переговоров

Песков: РФ не фиксирует изменений в позиции Киева по отказу от переговоров

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва не фиксирует сейчас каких-либо изменений в позиции Киева по поводу полного отказа от переговоров с Россией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Еще раз констатируем, что в данный момент мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции киевского режима на полный отказ от каких-либо переговоров", - сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад активно делит Украину — теперь по "плану Трампа"
15 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваКиевДмитрий ПесковВ мире
 
 
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