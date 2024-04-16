https://ria.ru/20240416/pavodok-1940338141.html

Тюменские власти опровергли сообщения об эвакуации села Соколовка

Тюменские власти опровергли сообщения об эвакуации села Соколовка - РИА Новости, 16.04.2024

Тюменские власти опровергли сообщения об эвакуации села Соколовка

Информационный центр правительства Тюменской области опроверг сообщения об экстренной эвакуации жителей села Соколовка, указав, что данный населенный пункт... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:50

2024-04-16T11:50

2024-04-16T11:50

происшествия

тюменская область

нижнетавдинский район

казанский район

наводнения в россии — 2024

прорыв дамбы в орске

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ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Информационный центр правительства Тюменской области опроверг сообщения об экстренной эвакуации жителей села Соколовка, указав, что данный населенный пункт находится в Нижнетавдинском районе и не попадает в зону возможного затопления. "Экстренная эвакуация жителей из села Соколовка Тюменской области не проводится. Этот муниципалитет находится в Нижнетавдинском районе, он не попадает в зону возможного подтопления. В ряде Telegram-каналов и федеральных СМИ опубликованы видеоролики, которые не имеют отношения к Тюменской области. В частности, приводятся кадры эвакуации жителей села Соколовка Республики Казахстан", – говорится в сообщении информационного центра. Отмечается, что из-за опасности затопления населенных пунктов сейчас проводится эвакуация населенных пунктов Казанское, Паленка, Новогеоргиевка, Афонькино Казанского района.

https://ria.ru/20240409/pavodok-1938942858.html

тюменская область

нижнетавдинский район

казанский район

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происшествия, тюменская область, нижнетавдинский район, казанский район, наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске