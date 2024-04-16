https://ria.ru/20240416/pavodok-1940338141.html
Тюменские власти опровергли сообщения об эвакуации села Соколовка
Тюменские власти опровергли сообщения об эвакуации села Соколовка - РИА Новости, 16.04.2024
Тюменские власти опровергли сообщения об эвакуации села Соколовка
Информационный центр правительства Тюменской области опроверг сообщения об экстренной эвакуации жителей села Соколовка, указав, что данный населенный пункт... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:50
2024-04-16T11:50
2024-04-16T11:50
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нижнетавдинский район
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прорыв дамбы в орске
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ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Информационный центр правительства Тюменской области опроверг сообщения об экстренной эвакуации жителей села Соколовка, указав, что данный населенный пункт находится в Нижнетавдинском районе и не попадает в зону возможного затопления. "Экстренная эвакуация жителей из села Соколовка Тюменской области не проводится. Этот муниципалитет находится в Нижнетавдинском районе, он не попадает в зону возможного подтопления. В ряде Telegram-каналов и федеральных СМИ опубликованы видеоролики, которые не имеют отношения к Тюменской области. В частности, приводятся кадры эвакуации жителей села Соколовка Республики Казахстан", – говорится в сообщении информационного центра. Отмечается, что из-за опасности затопления населенных пунктов сейчас проводится эвакуация населенных пунктов Казанское, Паленка, Новогеоргиевка, Афонькино Казанского района.
https://ria.ru/20240409/pavodok-1938942858.html
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происшествия, тюменская область, нижнетавдинский район, казанский район, наводнения в россии — 2024, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Тюменская область, Нижнетавдинский район, Казанский район, Наводнения в России — 2024, Прорыв дамбы в Орске
Тюменские власти опровергли сообщения об эвакуации села Соколовка
Власти: эвакуация жителей села Соколовка из-за паводка не проводится