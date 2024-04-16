https://ria.ru/20240416/pavodok-1940323082.html

В 32 регионах России паводком затопило более 15 тысяч жилых домов

В 32 регионах России паводком затопило более 15 тысяч жилых домов - РИА Новости, 16.04.2024

В 32 регионах России паводком затопило более 15 тысяч жилых домов

Порядка 15 тысяч жилых домов, свыше 100 мостов и около 80 автомобильных дорог находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории 32 регионов России, РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:36

2024-04-16T10:36

2024-04-16T10:36

россия

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Порядка 15 тысяч жилых домов, свыше 100 мостов и около 80 автомобильных дорог находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории 32 регионов России, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На утро вторника, в 197 населенных пунктах 173 муниципальных образований 32 субъектов РФ подтоплены паводком 14,96 тысячи жилых домов", - сказал собеседник агентства. По его словам, в зонах подтопления также находятся 102 моста и 79 участков автомобильных дорог. За минувшие сутки в 44 населенных пунктах и шести СНТ в 56 муниципальных образованиях от воды освободились 1,2 тысячи жилых домов, 11 мостов и 11 автодорог.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, наводнения в россии — 2024, происшествия