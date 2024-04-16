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В 32 регионах России паводком затопило более 15 тысяч жилых домов - РИА Новости, 16.04.2024
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10:36 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/pavodok-1940323082.html
В 32 регионах России паводком затопило более 15 тысяч жилых домов
В 32 регионах России паводком затопило более 15 тысяч жилых домов - РИА Новости, 16.04.2024
В 32 регионах России паводком затопило более 15 тысяч жилых домов
Порядка 15 тысяч жилых домов, свыше 100 мостов и около 80 автомобильных дорог находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории 32 регионов России, РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T10:36
2024-04-16T10:36
россия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Порядка 15 тысяч жилых домов, свыше 100 мостов и около 80 автомобильных дорог находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории 32 регионов России, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "На утро вторника, в 197 населенных пунктах 173 муниципальных образований 32 субъектов РФ подтоплены паводком 14,96 тысячи жилых домов", - сказал собеседник агентства. По его словам, в зонах подтопления также находятся 102 моста и 79 участков автомобильных дорог. За минувшие сутки в 44 населенных пунктах и шести СНТ в 56 муниципальных образованиях от воды освободились 1,2 тысячи жилых домов, 11 мостов и 11 автодорог.
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россия, наводнения в россии — 2024, происшествия
Россия, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В 32 регионах России паводком затопило более 15 тысяч жилых домов

Около 15 тысяч домов и 80 автодорог попали в зону затопления в 32 регионах РФ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Порядка 15 тысяч жилых домов, свыше 100 мостов и около 80 автомобильных дорог находятся в зонах подтопления паводковыми водами на территории 32 регионов России, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"На утро вторника, в 197 населенных пунктах 173 муниципальных образований 32 субъектов РФ подтоплены паводком 14,96 тысячи жилых домов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в зонах подтопления также находятся 102 моста и 79 участков автомобильных дорог. За минувшие сутки в 44 населенных пунктах и шести СНТ в 56 муниципальных образованиях от воды освободились 1,2 тысячи жилых домов, 11 мостов и 11 автодорог.
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