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Уровень воды в трех населенных пунктах под Курганом превысил десять метров - РИА Новости, 16.04.2024
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20:55 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/pavodki-1940460802.html
Уровень воды в трех населенных пунктах под Курганом превысил десять метров
Уровень воды в трех населенных пунктах под Курганом превысил десять метров - РИА Новости, 16.04.2024
Уровень воды в трех населенных пунктах под Курганом превысил десять метров
В трёх населенных пунктах Кетовского района возле Кургана уровень воды превысил 10 метров, сообщает правительство Курганской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T20:55
2024-04-16T20:55
происшествия
курган
курганская область
кетовский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. В трёх населенных пунктах Кетовского района возле Кургана уровень воды превысил 10 метров, сообщает правительство Курганской области в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что уровень воды в Тоболе в районе Кургана на 22.00 (20.00 мск) составил 794 см, за день уровень поднялся на 52 см. "Прибывает вода и в Кетовском округе, где в районе сразу трёх населённых пунктов, включая само Кетово, уровень уже превысил 10 метров. Вода с кетовского направления идёт в Курган", - говорится в сообщении властей. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html
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происшествия, курган, курганская область, кетовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Курганская область, Кетовский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в трех населенных пунктах под Курганом превысил десять метров

Уровень воды в 3 населенных пунктах Кетовского района под Курганом превысил 10 м

© Фото : Город Курган/TelegramДорога к микрорайону Смолино в Кургане
Дорога к микрорайону Смолино в Кургане - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Город Курган/Telegram
Дорога к микрорайону Смолино в Кургане
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КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. В трёх населенных пунктах Кетовского района возле Кургана уровень воды превысил 10 метров, сообщает правительство Курганской области в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Тоболе в районе Кургана на 22.00 (20.00 мск) составил 794 см, за день уровень поднялся на 52 см.
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"Прибывает вода и в Кетовском округе, где в районе сразу трёх населённых пунктов, включая само Кетово, уровень уже превысил 10 метров. Вода с кетовского направления идёт в Курган", - говорится в сообщении властей.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
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ПроисшествияКурганКурганская областьКетовский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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