https://ria.ru/20240416/pavodki-1940460802.html

Уровень воды в трех населенных пунктах под Курганом превысил десять метров

Уровень воды в трех населенных пунктах под Курганом превысил десять метров - РИА Новости, 16.04.2024

Уровень воды в трех населенных пунктах под Курганом превысил десять метров

В трёх населенных пунктах Кетовского района возле Кургана уровень воды превысил 10 метров, сообщает правительство Курганской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T20:55

2024-04-16T20:55

2024-04-16T20:55

происшествия

курган

курганская область

кетовский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940255077_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_ec810f80979e84b91b302118cbde9d47.jpg

КУРГАН, 16 апр - РИА Новости. В трёх населенных пунктах Кетовского района возле Кургана уровень воды превысил 10 метров, сообщает правительство Курганской области в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что уровень воды в Тоболе в районе Кургана на 22.00 (20.00 мск) составил 794 см, за день уровень поднялся на 52 см. "Прибывает вода и в Кетовском округе, где в районе сразу трёх населённых пунктов, включая само Кетово, уровень уже превысил 10 метров. Вода с кетовского направления идёт в Курган", - говорится в сообщении властей. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

курган

курганская область

кетовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курган, курганская область, кетовский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024