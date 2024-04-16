https://ria.ru/20240416/patrushev-1940367563.html
Патрушев оценил планы англосаксов лишить Россию суверенитета
Патрушев оценил планы англосаксов лишить Россию суверенитета - РИА Новости, 16.04.2024
Патрушев оценил планы англосаксов лишить Россию суверенитета
Планам англосаксов лишить Россию суверенитета, в том числе используя украинский неонацистский режим, не суждено осуществиться: российское общество оказалось... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:56
2024-04-16T13:56
2024-04-16T14:16
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - РИА Новости. Планам англосаксов лишить Россию суверенитета, в том числе используя украинский неонацистский режим, не суждено осуществиться: российское общество оказалось гораздо более сплоченным, чем думали на Западе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Могущество и потенциал России всегда раздражали Запад. В западных обществах веками взращивалась идеология собственного превосходства. История свидетельствует о неоднократных попытках ослабить российское государство, овладеть его ресурсами. Мы помним все военные походы на нашу землю, а также чем они закончились", - сказал Патрушев в Архангельске на совещании по безопасности на Северо-Западе России. По его словам, "уместно напомнить безуспешные попытки англичан, предпринятые ещё во времена Ивана Грозного, захватить север Европейской части России". А в ходе Первой мировой войны в 1918 году английские морские пехотинцы высадились в Мурманске и Архангельске, но Красная армия не дала интервентам закрепиться, "с честью разгромив оккупантов", добавил Патрушев. "В настоящее время англосаксы вновь поставили цели лишить Россию политического, экономического и культурного суверенитета, применяя широкий спектр военных, террористических, информационных, технологических и финансовых методов, в том числе используя для реализации вероломных русофобских планов украинский неонацистский режим", - констатировал Патрушев. "Но этим планам не суждено осуществиться. Российское общество оказалось гораздо более сплочённым, чем думали на Западе", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230921/spetsoperatsiya-1897749425.html
https://ria.ru/20230921/ukraina-1897753808.html
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россия, архангельск, мурманск, николай патрушев, иван грозный, общество
Россия, Архангельск, Мурманск, Николай Патрушев, Иван Грозный, Общество
Патрушев оценил планы англосаксов лишить Россию суверенитета
Патрушев: планам англосаксов лишить Россию суверенитета не осуществиться
АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - РИА Новости. Планам англосаксов лишить Россию суверенитета, в том числе используя украинский неонацистский режим, не суждено осуществиться: российское общество оказалось гораздо более сплоченным, чем думали на Западе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Могущество и потенциал России всегда раздражали Запад. В западных обществах веками взращивалась идеология собственного превосходства. История свидетельствует о неоднократных попытках ослабить российское государство, овладеть его ресурсами. Мы помним все военные походы на нашу землю, а также чем они закончились", - сказал Патрушев в Архангельске на совещании по безопасности на Северо-Западе России.
По его словам, "уместно напомнить безуспешные попытки англичан, предпринятые ещё во времена Ивана Грозного, захватить север Европейской части России".
А в ходе Первой мировой войны в 1918 году английские морские пехотинцы высадились в Мурманске и Архангельске, но Красная армия не дала интервентам закрепиться, "с честью разгромив оккупантов", добавил Патрушев.
"В настоящее время англосаксы вновь поставили цели лишить Россию политического, экономического и культурного суверенитета, применяя широкий спектр военных, террористических, информационных, технологических и финансовых методов, в том числе используя для реализации вероломных русофобских планов украинский неонацистский режим", - констатировал Патрушев.
"Но этим планам не суждено осуществиться. Российское общество оказалось гораздо более сплочённым, чем думали на Западе", - подчеркнул он.