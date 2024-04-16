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Организаторов теракта в "Крокус Сити холле" накажут, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:20 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/patrushev-1940359682.html
Организаторов теракта в "Крокус Сити холле" накажут, заявил Патрушев
Организаторов теракта в "Крокус Сити холле" накажут, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.04.2024
Организаторов теракта в "Крокус Сити холле" накажут, заявил Патрушев
Организаторы и исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити холле", их пособники и прочие связанные с ними лица понесут заслуженное наказание, где бы они ни... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:20
2024-04-16T13:20
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
архангельск
россия
николай патрушев
крокус сити холл
крокус
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - РИА Новости. Организаторы и исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити холле", их пособники и прочие связанные с ними лица понесут заслуженное наказание, где бы они ни скрывались, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного кровавого теракта, иные аффилированные лица, где бы они ни прятались и как бы ни пытались запутать следы преступления, понесут заслуженное наказание", - сказал Патрушев в Архангельске на совещании по безопасности на Северо-Западе России.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html
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происшествия, красногорск, архангельск, россия, николай патрушев, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Архангельск, Россия, Николай Патрушев, Крокус Сити Холл, Крокус
Организаторов теракта в "Крокус Сити холле" накажут, заявил Патрушев

Патрушев: организаторов теракта в "Крокусе" накажут, где бы они ни скрывались

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - РИА Новости. Организаторы и исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити холле", их пособники и прочие связанные с ними лица понесут заслуженное наказание, где бы они ни скрывались, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного кровавого теракта, иные аффилированные лица, где бы они ни прятались и как бы ни пытались запутать следы преступления, понесут заслуженное наказание", - сказал Патрушев в Архангельске на совещании по безопасности на Северо-Западе России.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскАрхангельскРоссияНиколай ПатрушевКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
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