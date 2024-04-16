https://ria.ru/20240416/patrushev-1940359682.html

Организаторов теракта в "Крокус Сити холле" накажут, заявил Патрушев

Организаторов теракта в "Крокус Сити холле" накажут, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.04.2024

Организаторов теракта в "Крокус Сити холле" накажут, заявил Патрушев

Организаторы и исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити холле", их пособники и прочие связанные с ними лица понесут заслуженное наказание, где бы они ни... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:20

2024-04-16T13:20

2024-04-16T13:20

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

архангельск

россия

николай патрушев

крокус сити холл

крокус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936540387_320:223:2403:1395_1920x0_80_0_0_6207122a6b2dc6155e6653d64575286b.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - РИА Новости. Организаторы и исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити холле", их пособники и прочие связанные с ними лица понесут заслуженное наказание, где бы они ни скрывались, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного кровавого теракта, иные аффилированные лица, где бы они ни прятались и как бы ни пытались запутать следы преступления, понесут заслуженное наказание", - сказал Патрушев в Архангельске на совещании по безопасности на Северо-Западе России.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935640127.html

красногорск

архангельск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красногорск, архангельск, россия, николай патрушев, крокус сити холл, крокус