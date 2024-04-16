https://ria.ru/20240416/patrushev-1940359682.html
Организаторов теракта в "Крокус Сити холле" накажут, заявил Патрушев
Организаторов теракта в "Крокус Сити холле" накажут, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.04.2024
Организаторов теракта в "Крокус Сити холле" накажут, заявил Патрушев
Организаторы и исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити холле", их пособники и прочие связанные с ними лица понесут заслуженное наказание, где бы они ни... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:20
2024-04-16T13:20
2024-04-16T13:20
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
архангельск
россия
николай патрушев
крокус сити холл
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936540387_320:223:2403:1395_1920x0_80_0_0_6207122a6b2dc6155e6653d64575286b.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - РИА Новости. Организаторы и исполнители теракта в подмосковном "Крокус Сити холле", их пособники и прочие связанные с ними лица понесут заслуженное наказание, где бы они ни скрывались, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного кровавого теракта, иные аффилированные лица, где бы они ни прятались и как бы ни пытались запутать следы преступления, понесут заслуженное наказание", - сказал Патрушев в Архангельске на совещании по безопасности на Северо-Западе России.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html
https://ria.ru/20240325/krokus-1935640127.html
красногорск
архангельск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936540387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dfcde525e275afa4984b4ccd5f211f92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красногорск, архангельск, россия, николай патрушев, крокус сити холл, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Архангельск, Россия, Николай Патрушев, Крокус Сити Холл, Крокус
Организаторов теракта в "Крокус Сити холле" накажут, заявил Патрушев
Патрушев: организаторов теракта в "Крокусе" накажут, где бы они ни скрывались