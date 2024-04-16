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Теракт в "Крокусе" стал примером лютой ненависти к России, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:15 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/patrushev-1940358049.html
Теракт в "Крокусе" стал примером лютой ненависти к России, заявил Патрушев
Теракт в "Крокусе" стал примером лютой ненависти к России, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.04.2024
Теракт в "Крокусе" стал примером лютой ненависти к России, заявил Патрушев
Теракт в подмосковном "Крокус Сити холле" стал ярким примером бесчеловечности и лютой ненависти к России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:15
2024-04-16T13:15
теракт в "крокус сити холле"
россия
крокус
николай патрушев
архангельск
происшествия
красногорск
крокус сити холл
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - РИА Новости. Теракт в подмосковном "Крокус Сити холле" стал ярким примером бесчеловечности и лютой ненависти к России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Ярким примером бесчеловечности, лютой ненависти к нашей стране является совершение 22 марта теракта в "Крокус Сити", приведшего к массовым человеческим жертвам", - сказал Патрушев в Архангельске на совещании по безопасности на Северо-Западе России.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1939999097.html
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россия, крокус, николай патрушев, архангельск, происшествия, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус, Николай Патрушев, Архангельск, Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Теракт в "Крокусе" стал примером лютой ненависти к России, заявил Патрушев

Патрушев: теракт в "Крокусе" стал ярким примером бесчеловечности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 16 апр - РИА Новости. Теракт в подмосковном "Крокус Сити холле" стал ярким примером бесчеловечности и лютой ненависти к России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Ярким примером бесчеловечности, лютой ненависти к нашей стране является совершение 22 марта теракта в "Крокус Сити", приведшего к массовым человеческим жертвам", - сказал Патрушев в Архангельске на совещании по безопасности на Северо-Западе России.
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15 апреля, 08:00
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
По данному делу были арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрокусНиколай ПатрушевАрхангельскПроисшествияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
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