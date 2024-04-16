https://ria.ru/20240416/pashaev-1940438510.html

Супруг Блиновской служит в зоне СВО под позывным "Брикс"

Супруг Блиновской служит в зоне СВО под позывным "Брикс" - РИА Новости, 16.04.2024

Супруг Блиновской служит в зоне СВО под позывным "Брикс"

Супруг "Королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей уехал в зону специальной военной операции и воюет под позывным "Брикс", сообщил РИА Новости его сослуживец, РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T18:27

2024-04-16T18:27

2024-04-16T18:34

специальная военная операция на украине

происшествия

елена блиновская

эльман пашаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871921013_0:379:1080:987_1920x0_80_0_0_be4db70096aff951da0686ae7fd2aa99.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Супруг "Королевы марафонов" Елены Блиновской Алексей уехал в зону специальной военной операции и воюет под позывным "Брикс", сообщил РИА Новости его сослуживец, бывший адвокат Эльман Пашаев. "В мае будет два года как я в зоне СВО, Блиновский служит со мной - я его забрал", - сказал Пашаев. Он пояснил, что его подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. Подробности о своем местоположении он разглашать не стал. Бывший адвокат уточнил, что позывной Блиновкого - "Брикс", а его самого - "дядя Эльман". В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. Они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.

https://ria.ru/20240207/blinovskaya-1925829725.html

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, елена блиновская, эльман пашаев