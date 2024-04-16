В Киеве хотят снести памятник архангелу Михаилу
В Киеве появилась петиция с требованием снести памятник архангелу Михаилу
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Петиция с требованием убрать с площади Независимости в Киеве памятник архангелу Михаилу и заменить его на статую Богородицы или архангела Гавриила появилась на сайте Киевского горсовета, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).
По информации СПЖ, за два дня петиция набрала около 100 голосов из шести тысяч необходимых для ее рассмотрения. Автор петиции требует убрать памятник архангелу Михаилу, поскольку он якобы является символом Киева, "который дала Екатерина II в 1782 году". Предлагается вместо него установить статую Богородицы или архангела Гавриила.
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В тексте петиции ее авторы утверждают, что "Богородица испокон веков была Защитницей Украины", а архангел Гавриил "принес Благую весть и является мощным защитником Украины".
Архангел Михаил считается духовным покровителем Киева и изображен на гербе столицы Украины.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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