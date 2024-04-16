https://ria.ru/20240416/otvet-1940447380.html

Израиль может дать Ирану комбинированный ответ, считает эксперт

Израиль может дать Ирану комбинированный ответ, считает эксперт - РИА Новости, 16.04.2024

Израиль может дать Ирану комбинированный ответ, считает эксперт

Израиль может дать Ирану комбинированный ответ на ракетные удары в виде операций спецслужб и военных атак на территории Сирии или Ливана, не исключены также... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T19:18

2024-04-16T19:18

2024-04-16T19:18

в мире

израиль

иран

сирия

биньямин нетаньяху

бени ганц

хезболла

корпус стражей исламской революции

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КАИР, 16 апр - РИА Новости. Израиль может дать Ирану комбинированный ответ на ракетные удары в виде операций спецслужб и военных атак на территории Сирии или Ливана, не исключены также операции второстепенного значения на территории Ирана, заявил РИА Новости египетский политолог и журналист Абд аль-Халим Кандиль. "Не думаю, что ответ Израиля будет дан исключительно в форме военной операции на территории Ирана. Скорее всего, это будет сделано в виде ограниченной военной операции на территории Ирана и действий против иранских интересов на сирийском или ливанском фронтах. Это будет комбинированный вариант в форме операций спецслужб и некоего военного ответа, при этом Израиль, вероятно, прибегнет к помощи своих союзников в регионе, в особенности Азербайджана", - полагает аналитик. Он подчеркнул, что "некоторые из этих операции, но не важнейшие, могут быть проведены на территории Ирана". По мнению Кандиля, прямое столкновение с Ираном или с ливанским движением "Хезболлах" не в интересах израильского премьера Биньямина Нетаньяху на фоне неудач в Газе, учитывая, что события 7 октября "разрушили легенду о непобедимой военной мощи Израиля". Одновременно, по словам эксперта, Нетаньяху хочет затянуть время вооруженного противостояния с противниками в регионе, чтобы отсрочить свою отставку и возможное судебное преследование. Дальнейшие действия сторон будут во многом зависеть от уровня вовлеченности США в конфликт, считает Кандиль. В случае, если Тель-Авив ответит Тегерану новыми атаками, это "обязательно вызовет более жесткий иранский ответ, поскольку на кону стоит авторитет Тегерана" в регионе, однако перспективы перерастания обмена ударами в войну будут зависеть в первую очередь от позиции Вашингтона. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время. В свою очередь, представитель Белого дома заявил журналистам в воскресенье, что США признают за Израилем право на самооборону, однако не намерены участвовать в ответной военной операции против Ирана, если таковая будет иметь место.

https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940413573.html

https://ria.ru/20240416/iran-1940404318.html

https://ria.ru/20240416/iran-1940282561.html

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в мире, израиль, иран, сирия, биньямин нетаньяху, бени ганц, хезболла, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем