Рейтинг@Mail.ru
Отели Дубая продлевают проживание туристам из России - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/oteli-1940454254.html
Отели Дубая продлевают проживание туристам из России
Отели Дубая продлевают проживание туристам из России - РИА Новости, 16.04.2024
Отели Дубая продлевают проживание туристам из России
Отели Дубая продлевают проживание туристам из России, которые не смогли вылететь домой в связи с обрушившимися на ОАЭ проливными дождями, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T20:04
2024-04-16T20:04
дубай
оаэ
россия
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829702371_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_7cb0c8a4cb7867a320669733f10091c7.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Отели Дубая продлевают проживание туристам из России, которые не смогли вылететь домой в связи с обрушившимися на ОАЭ проливными дождями, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "На текущий момент ситуация с туристами такова, что рейсы, вылетающие в Дубай и отправляющиеся из него, или отменяются, или переносятся. Туристам, по мере сил, оказывается поддержка. Перевозчики нам заявили, что отели работают с теми клиентами, у которых задерживают рейсы, им продлевают размещение", - сказал Мурадян. Международный аэропорт Дубая ранее во вторник сообщил об отмене 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей. Он указал, что логистическая ситуация в Дубае находится под сильным давлением "и с этим туристам придется считаться". "Наблюдаются проблемы с трансферами в аэропорты в связи с подтоплениями дорог. Они сильно задерживаются в связи с тем, что машины ломаются, а дороги перекрываются, и, зачастую, альтернативных маршрутов нет", - добавил вице-президент ассоциации. "Туристам рекомендуем следить за табло аэропортов и выезжать из отеля не менее чем за 4-5 часов до рейса. В случае опоздания транспорта советуем пользоваться услугами такси или общественным транспортом. Продолжаем следить за ситуацией, но практика показывает, что такая погода в эмиратах длится обычно день-два и потом все нормализуется", - заключил Мурадян.
https://ria.ru/20240416/aeroflot-1940438996.html
дубай
оаэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Затопленные улицы Дубая
Из-за шторма в международном аэропорту Дубая отменили десятки авиарейсов, а власти объявили о закрытии школ по всей территории ОАЭ.
2024-04-16T20:04
true
PT1M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829702371_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_554a578e38a107e9bca9c643205c8057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, оаэ, россия, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире
Дубай, ОАЭ, Россия, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), В мире
Отели Дубая продлевают проживание туристам из России

Отели Дубая продлевают проживание туристам из России, которые не смогли улететь

© AP Photo / Kamran JebreiliВид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Kamran Jebreili
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Отели Дубая продлевают проживание туристам из России, которые не смогли вылететь домой в связи с обрушившимися на ОАЭ проливными дождями, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
«
"На текущий момент ситуация с туристами такова, что рейсы, вылетающие в Дубай и отправляющиеся из него, или отменяются, или переносятся. Туристам, по мере сил, оказывается поддержка. Перевозчики нам заявили, что отели работают с теми клиентами, у которых задерживают рейсы, им продлевают размещение", - сказал Мурадян.
Международный аэропорт Дубая ранее во вторник сообщил об отмене 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей.
Он указал, что логистическая ситуация в Дубае находится под сильным давлением "и с этим туристам придется считаться". "Наблюдаются проблемы с трансферами в аэропорты в связи с подтоплениями дорог. Они сильно задерживаются в связи с тем, что машины ломаются, а дороги перекрываются, и, зачастую, альтернативных маршрутов нет", - добавил вице-президент ассоциации.
«
"Туристам рекомендуем следить за табло аэропортов и выезжать из отеля не менее чем за 4-5 часов до рейса. В случае опоздания транспорта советуем пользоваться услугами такси или общественным транспортом. Продолжаем следить за ситуацией, но практика показывает, что такая погода в эмиратах длится обычно день-два и потом все нормализуется", - заключил Мурадян.
Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
"Аэрофлот" переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву
Вчера, 18:30
 
ДубайОАЭРоссияАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала