https://ria.ru/20240416/oteli-1940454254.html

Отели Дубая продлевают проживание туристам из России

Отели Дубая продлевают проживание туристам из России - РИА Новости, 16.04.2024

Отели Дубая продлевают проживание туристам из России

Отели Дубая продлевают проживание туристам из России, которые не смогли вылететь домой в связи с обрушившимися на ОАЭ проливными дождями, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T20:04

2024-04-16T20:04

2024-04-16T20:04

дубай

оаэ

россия

артур мурадян

ассоциация туроператоров россии (атор)

в мире

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Отели Дубая продлевают проживание туристам из России, которые не смогли вылететь домой в связи с обрушившимися на ОАЭ проливными дождями, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "На текущий момент ситуация с туристами такова, что рейсы, вылетающие в Дубай и отправляющиеся из него, или отменяются, или переносятся. Туристам, по мере сил, оказывается поддержка. Перевозчики нам заявили, что отели работают с теми клиентами, у которых задерживают рейсы, им продлевают размещение", - сказал Мурадян. Международный аэропорт Дубая ранее во вторник сообщил об отмене 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей. Он указал, что логистическая ситуация в Дубае находится под сильным давлением "и с этим туристам придется считаться". "Наблюдаются проблемы с трансферами в аэропорты в связи с подтоплениями дорог. Они сильно задерживаются в связи с тем, что машины ломаются, а дороги перекрываются, и, зачастую, альтернативных маршрутов нет", - добавил вице-президент ассоциации. "Туристам рекомендуем следить за табло аэропортов и выезжать из отеля не менее чем за 4-5 часов до рейса. В случае опоздания транспорта советуем пользоваться услугами такси или общественным транспортом. Продолжаем следить за ситуацией, но практика показывает, что такая погода в эмиратах длится обычно день-два и потом все нормализуется", - заключил Мурадян.

https://ria.ru/20240416/aeroflot-1940438996.html

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Затопленные улицы Дубая Из-за шторма в международном аэропорту Дубая отменили десятки авиарейсов, а власти объявили о закрытии школ по всей территории ОАЭ. 2024-04-16T20:04 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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дубай, оаэ, россия, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), в мире