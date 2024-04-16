Отели Дубая продлевают проживание туристам из России
Отели Дубая продлевают проживание туристам из России, которые не смогли улететь
© AP Photo / Kamran JebreiliВид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае
© AP Photo / Kamran Jebreili
Вид на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Отели Дубая продлевают проживание туристам из России, которые не смогли вылететь домой в связи с обрушившимися на ОАЭ проливными дождями, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
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"На текущий момент ситуация с туристами такова, что рейсы, вылетающие в Дубай и отправляющиеся из него, или отменяются, или переносятся. Туристам, по мере сил, оказывается поддержка. Перевозчики нам заявили, что отели работают с теми клиентами, у которых задерживают рейсы, им продлевают размещение", - сказал Мурадян.
Международный аэропорт Дубая ранее во вторник сообщил об отмене 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей.
Он указал, что логистическая ситуация в Дубае находится под сильным давлением "и с этим туристам придется считаться". "Наблюдаются проблемы с трансферами в аэропорты в связи с подтоплениями дорог. Они сильно задерживаются в связи с тем, что машины ломаются, а дороги перекрываются, и, зачастую, альтернативных маршрутов нет", - добавил вице-президент ассоциации.
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"Туристам рекомендуем следить за табло аэропортов и выезжать из отеля не менее чем за 4-5 часов до рейса. В случае опоздания транспорта советуем пользоваться услугами такси или общественным транспортом. Продолжаем следить за ситуацией, но практика показывает, что такая погода в эмиратах длится обычно день-два и потом все нормализуется", - заключил Мурадян.