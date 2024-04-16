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Россиян предупредили о высокой пожарной опасности в девяти регионах - РИА Новости, 16.04.2024
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17:15 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/opasnost-1940423910.html
Россиян предупредили о высокой пожарной опасности в девяти регионах
Россиян предупредили о высокой пожарной опасности в девяти регионах - РИА Новости, 16.04.2024
Россиян предупредили о высокой пожарной опасности в девяти регионах
Высокий класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни в Крыму, Ставрополье, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:15
2024-04-16T17:15
донецкая народная республика
луганская народная республика
белгородская область
марина макарова
гидрометцентр
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Высокий класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни в Крыму, Ставрополье, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областях, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Высокая пожарная опасность 17 апреля прогнозируется в Курской области, 17-19 апреля – в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ДНР И ЛНР, Ставропольском крае, на севере Дагестана", - сказала Макарова. Также, по ее словам, высокая и местами чрезвычайная опасность в ближайшие дни ожидается в Республике Крым.
https://ria.ru/20240413/avialesookhrana-1939768260.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, белгородская область, марина макарова, гидрометцентр
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Белгородская область, Марина Макарова, Гидрометцентр
Россиян предупредили о высокой пожарной опасности в девяти регионах

В Крыму, Дагестане и еще семи регионах ожидают высокий класс пожарной опасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчения по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций
Учения по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Высокий класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни в Крыму, Ставрополье, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областях, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«
"Высокая пожарная опасность 17 апреля прогнозируется в Курской области, 17-19 апреля – в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ДНР И ЛНР, Ставропольском крае, на севере Дагестана", - сказала Макарова.
Также, по ее словам, высокая и местами чрезвычайная опасность в ближайшие дни ожидается в Республике Крым.
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Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаБелгородская областьМарина МакароваГидрометцентр
 
 
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