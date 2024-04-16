https://ria.ru/20240416/opasnost-1940423910.html

Россиян предупредили о высокой пожарной опасности в девяти регионах

Россиян предупредили о высокой пожарной опасности в девяти регионах - РИА Новости, 16.04.2024

Россиян предупредили о высокой пожарной опасности в девяти регионах

Высокий класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни в Крыму, Ставрополье, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:15

2024-04-16T17:15

2024-04-16T17:15

донецкая народная республика

луганская народная республика

белгородская область

марина макарова

гидрометцентр

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Высокий класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни в Крыму, Ставрополье, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областях, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. "Высокая пожарная опасность 17 апреля прогнозируется в Курской области, 17-19 апреля – в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях, ДНР И ЛНР, Ставропольском крае, на севере Дагестана", - сказала Макарова. Также, по ее словам, высокая и местами чрезвычайная опасность в ближайшие дни ожидается в Республике Крым.

https://ria.ru/20240413/avialesookhrana-1939768260.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

белгородская область

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донецкая народная республика, луганская народная республика, белгородская область, марина макарова, гидрометцентр