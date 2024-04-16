https://ria.ru/20240416/oformlenie-1940420741.html

В Подмосковье в два раза ускорили оформление порубочного билета

В Подмосковье в два раза ускорили оформление порубочного билета - РИА Новости, 16.04.2024

В Подмосковье в два раза ускорили оформление порубочного билета

На региональном портале упростили услугу по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений, срок ее предоставления сократился в два раза – до восьми рабочих... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:01

2024-04-16T17:01

2024-04-16T17:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На региональном портале упростили услугу по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений, срок ее предоставления сократился в два раза – до восьми рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Кроме того, теперь оформлять заявления помогает "умный" сервис. Если планируется вырубка менее 15 деревьев, сервис автоматически создает один из обязательных документов – перечетную ведомость. Это экономит время пользователей и снижает вероятность отказа", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Порубочный билет нужно будет получить, если планируется санитарная рубка, удаление сухостоя или аварийных деревьев, реставрация объектов озеленения, пересадка зеленых насаждений на общественной территории в городе или сельской местности. Оформить порубочный билет могут владельцы недвижимости: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Услуга "Выдача разрешения на вырубку, посадку, пересадку зеленых насаждений" доступна в разделе "Земля и стройка" - "Строительные работы".

https://ria.ru/20240412/onlayn-servis-1939613075.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)