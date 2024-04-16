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В Подмосковье в два раза ускорили оформление порубочного билета - РИА Новости, 16.04.2024
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Новости Подмосковья
 
17:01 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/oformlenie-1940420741.html
В Подмосковье в два раза ускорили оформление порубочного билета
В Подмосковье в два раза ускорили оформление порубочного билета - РИА Новости, 16.04.2024
В Подмосковье в два раза ускорили оформление порубочного билета
На региональном портале упростили услугу по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений, срок ее предоставления сократился в два раза – до восьми рабочих... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:01
2024-04-16T17:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На региональном портале упростили услугу по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений, срок ее предоставления сократился в два раза – до восьми рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Кроме того, теперь оформлять заявления помогает "умный" сервис. Если планируется вырубка менее 15 деревьев, сервис автоматически создает один из обязательных документов – перечетную ведомость. Это экономит время пользователей и снижает вероятность отказа", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Порубочный билет нужно будет получить, если планируется санитарная рубка, удаление сухостоя или аварийных деревьев, реставрация объектов озеленения, пересадка зеленых насаждений на общественной территории в городе или сельской местности. Оформить порубочный билет могут владельцы недвижимости: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Услуга "Выдача разрешения на вырубку, посадку, пересадку зеленых насаждений" доступна в разделе "Земля и стройка" - "Строительные работы".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье в два раза ускорили оформление порубочного билета

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На региональном портале упростили услугу по выдаче разрешений на вырубку зеленых насаждений, срок ее предоставления сократился в два раза – до восьми рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«
"Кроме того, теперь оформлять заявления помогает "умный" сервис. Если планируется вырубка менее 15 деревьев, сервис автоматически создает один из обязательных документов – перечетную ведомость. Это экономит время пользователей и снижает вероятность отказа", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Порубочный билет нужно будет получить, если планируется санитарная рубка, удаление сухостоя или аварийных деревьев, реставрация объектов озеленения, пересадка зеленых насаждений на общественной территории в городе или сельской местности.
Оформить порубочный билет могут владельцы недвижимости: физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Услуга "Выдача разрешения на вырубку, посадку, пересадку зеленых насаждений" доступна в разделе "Земля и стройка" - "Строительные работы".
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