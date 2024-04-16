https://ria.ru/20240416/obstrel-1940457806.html
При обстреле курского поселка Теткино пострадала мирная жительница
При обстреле курского поселка Теткино пострадала мирная жительница - РИА Новости, 16.04.2024
При обстреле курского поселка Теткино пострадала мирная жительница
Жительница приграничного посёлка Тëткино Курской области получила ранение при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T20:28
2024-04-16T20:28
2024-04-16T20:43
украина
происшествия
курская область
роман старовойт
глушковский район
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ВОРОНЕЖ, 15 апр — РИА Новости. Жительница приграничного посёлка Тëткино Курской области получила ранение при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт."В результате обстрела посёлка Тёткино ранена местная жительница. Ей была оказана первая помощь, после чего пострадавшую доставили в районную больницу", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.Губернатор добавил, что при обстреле были повреждены 11 домовладений, 4 автомобиля и два магазина."В трехэтажном многоквартирном доме выбиты стекла. Один дом серьезно пострадал от прямого попадания, ещё в одном взрывом повредило фасад", - уточнил Старовойт.Глушковский район, на территории которого находится посёлок Тёткино, - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.МЧС 11 апреля предупреждало, что ВСУ вновь начали обстреливать приграничье региона, "прилеты" были по посёлку Тёткино в Глушковском районе и селу Козино в Рыльском районе.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
украина
курская область
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украина, происшествия, курская область, роман старовойт, глушковский район
Украина, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт, Глушковский район
При обстреле курского поселка Теткино пострадала мирная жительница
Старовойт: жительница курского посёлка Тëткино пострадала при обстреле ВСУ
ВОРОНЕЖ, 15 апр — РИА Новости.
Жительница приграничного посёлка Тëткино Курской области получила ранение при обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор
Роман Старовойт.
"В результате обстрела посёлка Тёткино ранена местная жительница. Ей была оказана первая помощь, после чего пострадавшую доставили в районную больницу", - написал Старовойт в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что при обстреле были повреждены 11 домовладений, 4 автомобиля и два магазина.
"В трехэтажном многоквартирном доме выбиты стекла. Один дом серьезно пострадал от прямого попадания, ещё в одном взрывом повредило фасад", - уточнил Старовойт.
Глушковский район, на территории которого находится посёлок Тёткино, - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
МЧС 11 апреля предупреждало, что ВСУ вновь начали обстреливать приграничье региона, "прилеты" были по посёлку Тёткино в Глушковском районе и селу Козино в Рыльском районе.