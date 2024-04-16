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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 16.04.2024

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили во вторник восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство республики РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T19:15

2024-04-16T19:15

2024-04-16T19:15

петровский район

донецк

украина

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происшествия

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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 10.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 18.45 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

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петровский район, донецк, украина, сцкк, нато, происшествия