https://ria.ru/20240416/oblomki-1940449759.html

В Липецкой области обезвредили обломки украинского метеозонда

В Липецкой области обезвредили обломки украинского метеозонда - РИА Новости, 16.04.2024

В Липецкой области обезвредили обломки украинского метеозонда

Обломки украинского метеозонда обезврежены в Липецкой области, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T19:38

2024-04-16T19:38

2024-04-16T19:45

липецкая область

украина

игорь артамонов

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 16 апр - РИА Новости. Обломки украинского метеозонда обезврежены в Липецкой области, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, сообщил губернатор Игорь Артамонов."В Воловском округе обезврежены обломки метеозонда. Он был запущен со стороны Украины… Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, - сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.Во вторник в Липецкой области был введен режим воздушной опасности, который действовал в течение восьми часов.

https://ria.ru/20240304/lipetsk-1930955046.html

липецкая область

украина

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липецкая область, украина, игорь артамонов, происшествия