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В Липецкой области обезвредили обломки украинского метеозонда
В Липецкой области обезвредили обломки украинского метеозонда - РИА Новости, 16.04.2024
В Липецкой области обезвредили обломки украинского метеозонда
Обломки украинского метеозонда обезврежены в Липецкой области, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T19:38
2024-04-16T19:38
2024-04-16T19:45
липецкая область
украина
игорь артамонов
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 16 апр - РИА Новости. Обломки украинского метеозонда обезврежены в Липецкой области, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, сообщил губернатор Игорь Артамонов."В Воловском округе обезврежены обломки метеозонда. Он был запущен со стороны Украины… Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, - сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.Во вторник в Липецкой области был введен режим воздушной опасности, который действовал в течение восьми часов.
https://ria.ru/20240304/lipetsk-1930955046.html
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липецкая область, украина, игорь артамонов, происшествия
Липецкая область, Украина, Игорь Артамонов, Происшествия
В Липецкой области обезвредили обломки украинского метеозонда
Артамонов: в Липецкой области обезвредили обломки украинского метеозонда