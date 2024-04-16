https://ria.ru/20240416/nornikel-1940371359.html

"Норникель" предупредил о сбое работы рынка металлов из-за новых санкций

"Норникель" предупредил о сбое работы рынка металлов из-за новых санкций - РИА Новости, 16.04.2024

"Норникель" предупредил о сбое работы рынка металлов из-за новых санкций

Санкции запада против импорта российских металлов из России повысят риск сбоев в работе рынков и спровоцируют рост цен, сообщил представитель "Норникеля". РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:07

2024-04-16T14:07

2024-04-16T14:07

экономика

россия

сша

великобритания

норильский никель

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Санкции запада против импорта российских металлов из России повысят риск сбоев в работе рынков и спровоцируют рост цен, сообщил представитель "Норникеля". Американский минфин 13 апреля заявил, что власти США вводят запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, что приведет к ограничению использования металлов из России на мировых биржах. Согласно заявлению британского правительства, к ограничительным санкциям США присоединилась и Великобритания. "Норникель" сожалеет о принятом решении, поскольку оно усугубит ценовую неустойчивость, повысит неопределенность в цепочке поставок и спровоцирует рост конечной цены, что отрицательно скажется на потребителях этих металлов по всему миру. Кроме того, повысится риск сбоев в работе рынков, так как снизится ликвидность металлов и вырастет стоимость финансирования важнейших промышленных цепочек поставок", - говорится в сообщении российской компании.

https://ria.ru/20240415/zapret-1940109026.html

россия

сша

великобритания

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экономика, россия, сша, великобритания, норильский никель, санкции в отношении россии