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"Норникель" предупредил о сбое работы рынка металлов из-за новых санкций - РИА Новости, 16.04.2024
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14:07 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/nornikel-1940371359.html
"Норникель" предупредил о сбое работы рынка металлов из-за новых санкций
"Норникель" предупредил о сбое работы рынка металлов из-за новых санкций - РИА Новости, 16.04.2024
"Норникель" предупредил о сбое работы рынка металлов из-за новых санкций
Санкции запада против импорта российских металлов из России повысят риск сбоев в работе рынков и спровоцируют рост цен, сообщил представитель "Норникеля". РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T14:07
2024-04-16T14:07
экономика
россия
сша
великобритания
норильский никель
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Санкции запада против импорта российских металлов из России повысят риск сбоев в работе рынков и спровоцируют рост цен, сообщил представитель "Норникеля". Американский минфин 13 апреля заявил, что власти США вводят запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, что приведет к ограничению использования металлов из России на мировых биржах. Согласно заявлению британского правительства, к ограничительным санкциям США присоединилась и Великобритания. "Норникель" сожалеет о принятом решении, поскольку оно усугубит ценовую неустойчивость, повысит неопределенность в цепочке поставок и спровоцирует рост конечной цены, что отрицательно скажется на потребителях этих металлов по всему миру. Кроме того, повысится риск сбоев в работе рынков, так как снизится ликвидность металлов и вырастет стоимость финансирования важнейших промышленных цепочек поставок", - говорится в сообщении российской компании.
https://ria.ru/20240415/zapret-1940109026.html
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экономика, россия, сша, великобритания, норильский никель, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Великобритания, Норильский никель, Санкции в отношении России
"Норникель" предупредил о сбое работы рынка металлов из-за новых санкций

"Норникель": санкции против ввоза металлов из России спровоцируют рост цен

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Норникель"
Логотип компании Норникель - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Логотип компании "Норникель". Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Санкции запада против импорта российских металлов из России повысят риск сбоев в работе рынков и спровоцируют рост цен, сообщил представитель "Норникеля".
Американский минфин 13 апреля заявил, что власти США вводят запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения, что приведет к ограничению использования металлов из России на мировых биржах. Согласно заявлению британского правительства, к ограничительным санкциям США присоединилась и Великобритания.
"Норникель" сожалеет о принятом решении, поскольку оно усугубит ценовую неустойчивость, повысит неопределенность в цепочке поставок и спровоцирует рост конечной цены, что отрицательно скажется на потребителях этих металлов по всему миру. Кроме того, повысится риск сбоев в работе рынков, так как снизится ликвидность металлов и вырастет стоимость финансирования важнейших промышленных цепочек поставок", - говорится в сообщении российской компании.
Алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Кремле отреагировали на запрет ввоза алюминия, меди и никеля из России
15 апреля, 12:06
 
ЭкономикаРоссияСШАВеликобританияНорильский никельСанкции в отношении России
 
 
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