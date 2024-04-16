https://ria.ru/20240416/neft-1940312295.html
Эксперт оценила потери США из-за возможного запрета добычи нефти в Арктике
Эксперт оценила потери США из-за возможного запрета добычи нефти в Арктике - РИА Новости, 16.04.2024
Эксперт оценила потери США из-за возможного запрета добычи нефти в Арктике
Введение США частичного запрета на добычу в Арктике может привести к выпадению порядка 1,5-2% нефтепроизводства страны, однако это вряд ли окажет какое-то... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:43
2024-04-16T09:43
2024-04-16T09:43
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Введение США частичного запрета на добычу в Арктике может привести к выпадению порядка 1,5-2% нефтепроизводства страны, однако это вряд ли окажет какое-то ощутимое влияние ее на топливно-энергетический комплекс, такое мнение высказала РИА Новости старший консультант "Имплементы" Евгения Попова. На прошлой неделе агентство Блумберг сообщило, что президент США Джо Байден планирует запретить разработку нефти и газа примерно на половине федеральных земель США в Арктике для борьбы с изменением климата. Согласно сообщению, инициативу планируется подготовить в течение нескольких дней. "Введение запрета на добычу нефти в Арктике вряд ли окажет какое-то ощутимое влияние на топливно-энергетический комплекс страны. Однако может иметь последствия для экономики Аляски - вызвать отток инвестиций и нефтегазовых доходов", - прокомментировала эксперт. Она отметила, что на текущий момент в США на арктическом шельфе сосредоточено порядка 30 миллиардов баррелей нефти. Ежегодно добывается около 480 тысяч баррелей в сутки. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 апреля, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. "Таким образом, выпадение половины Арктической нефтяной добычи может привести к потере 1,5-2% в масштабе страны", - заключила Попова.
https://ria.ru/20231110/arktika-1908514654.html
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экономика, сша, арктика, аляска, евгений попов, джо байден
Экономика, США, Арктика, Аляска, Евгений Попов, Джо Байден
Эксперт оценила потери США из-за возможного запрета добычи нефти в Арктике
Эксперт: США могут потерять 1,5-2% нефтедобычи из-за возможного запрета
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Введение США частичного запрета на добычу в Арктике может привести к выпадению порядка 1,5-2% нефтепроизводства страны, однако это вряд ли окажет какое-то ощутимое влияние ее на топливно-энергетический комплекс, такое мнение высказала РИА Новости старший консультант "Имплементы" Евгения Попова.
На прошлой неделе агентство Блумберг сообщило, что президент США Джо Байден планирует запретить разработку нефти и газа примерно на половине федеральных земель США в Арктике для борьбы с изменением климата. Согласно сообщению, инициативу планируется подготовить в течение нескольких дней.
«
"Введение запрета на добычу нефти в Арктике вряд ли окажет какое-то ощутимое влияние на топливно-энергетический комплекс страны. Однако может иметь последствия для экономики Аляски - вызвать отток инвестиций и нефтегазовых доходов", - прокомментировала эксперт.
Она отметила, что на текущий момент в США на арктическом шельфе сосредоточено порядка 30 миллиардов баррелей нефти. Ежегодно добывается около 480 тысяч баррелей в сутки.
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 апреля, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
"Таким образом, выпадение половины Арктической нефтяной добычи может привести к потере 1,5-2% в масштабе страны", - заключила Попова.