https://ria.ru/20240416/neft-1940312295.html

Эксперт оценила потери США из-за возможного запрета добычи нефти в Арктике

Эксперт оценила потери США из-за возможного запрета добычи нефти в Арктике - РИА Новости, 16.04.2024

Эксперт оценила потери США из-за возможного запрета добычи нефти в Арктике

Введение США частичного запрета на добычу в Арктике может привести к выпадению порядка 1,5-2% нефтепроизводства страны, однако это вряд ли окажет какое-то... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:43

2024-04-16T09:43

2024-04-16T09:43

экономика

сша

арктика

аляска

евгений попов

джо байден

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Введение США частичного запрета на добычу в Арктике может привести к выпадению порядка 1,5-2% нефтепроизводства страны, однако это вряд ли окажет какое-то ощутимое влияние ее на топливно-энергетический комплекс, такое мнение высказала РИА Новости старший консультант "Имплементы" Евгения Попова. На прошлой неделе агентство Блумберг сообщило, что президент США Джо Байден планирует запретить разработку нефти и газа примерно на половине федеральных земель США в Арктике для борьбы с изменением климата. Согласно сообщению, инициативу планируется подготовить в течение нескольких дней. "Введение запрета на добычу нефти в Арктике вряд ли окажет какое-то ощутимое влияние на топливно-энергетический комплекс страны. Однако может иметь последствия для экономики Аляски - вызвать отток инвестиций и нефтегазовых доходов", - прокомментировала эксперт. Она отметила, что на текущий момент в США на арктическом шельфе сосредоточено порядка 30 миллиардов баррелей нефти. Ежегодно добывается около 480 тысяч баррелей в сутки. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 5 апреля, сохранилась на уровне предыдущей недели в 13,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. "Таким образом, выпадение половины Арктической нефтяной добычи может привести к потере 1,5-2% в масштабе страны", - заключила Попова.

https://ria.ru/20231110/arktika-1908514654.html

https://ria.ru/20231224/arktika-1917735412.html

сша

арктика

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экономика, сша, арктика, аляска, евгений попов, джо байден