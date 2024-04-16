"На биомассе". Ученые придумали, как наладить производство микроводорослей
© Фото : пресс-служба БФУДиректор научно-образовательного центра "Промышленные биотехнологии" БФУ им. И. Канта Ольга Бабич
© Фото : пресс-служба БФУ
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Метод промышленного выращивания ценных микроводорослей, богатых полисахаридами, разработали ученые БФУ имени И. Канта. С помощью полисахаридов можно наладить кишечный кровоток, заселить кишечник полезными бактериями, а также ускорить выведение пищевых и химических мутагенов из человеческого организма. Результаты опубликованы в журнале Journal of Applied Biology & Biotechnology.
Микроводоросли – это морские и пресноводные одноклеточные организмы, невидимые невооруженным глазом. По словам ученых, они обладают противовоспалительной, антибактериальной, противовирусной, иммуномодулирующей и антиканцерогенной активностью. Однако до сих пор в мире нет достоверных данных, которые можно применить для налаживания стабильного процесса культивирования микроводорослей в промышленном масштабе.
Исследователи Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ имени И. Канта) выяснили, что для каждого из трех штаммов микроводорослей рода Porphyridium необходимы индивидуальные параметры среды и освещения. Затем были подобраны идеальные комбинации данных параметров. По их прогнозам, это позволит культивировать нужные объемы микроводорослей, способных дать при переработке большое количество полисахаридов высокого качества.
Как рассказала директор научно-образовательного центра "Промышленные биотехнологии" БФУ им. И. Канта Ольга Бабич, полисахариды, получаемые из морских микроводорослей, используются в медицине, пищевой и кормовой промышленности; они относятся к сложным углеводам и служат источником энергии для обновления клеток организма.
В частности, ученые пришли к выводу, что низкое содержание нитрата калия стимулирует выработку полисахаридов у всех трех микроводорослей. Между тем добавление в питательную среду хлорида натрия на микроводоросли Porphyridium cruentum Näg влияло положительно, а на микроводоросли Porphyridium sordidum Geitl – наоборот, отрицательно. Кроме того, они меняли освещенность. Оказалось, что синий свет (в диапазоне 430 нм) плохо влияет на рост Porphyridium sordidum Geitl, хотя традиционно считается, что синий свет всегда способствует росту биомассы.
© Фото : пресс-служба БФУМикроводоросли рода Porphyridium под микроскопом
Микроводоросли рода Porphyridium под микроскопом
© Фото : пресс-служба БФУ
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© Фото : пресс-служба БФУМикроводоросли рода Porphyridium под микроскопом
Микроводоросли рода Porphyridium под микроскопом
© Фото : пресс-служба БФУ
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© Фото : пресс-служба БФУМикроводоросли рода Porphyridium, богатые полисахаридами
Микроводоросли рода Porphyridium, богатые полисахаридами
© Фото : пресс-служба БФУ
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© Фото : пресс-служба БФУДиректор научно-образовательного центра "Промышленные биотехнологии" БФУ им. И. Канта Ольга Бабич
Директор научно-образовательного центра "Промышленные биотехнологии" БФУ им. И. Канта Ольга Бабич
© Фото : пресс-служба БФУ
4 из 4
Микроводоросли рода Porphyridium под микроскопом
© Фото : пресс-служба БФУ
1 из 4
Микроводоросли рода Porphyridium под микроскопом
© Фото : пресс-служба БФУ
2 из 4
Микроводоросли рода Porphyridium, богатые полисахаридами
© Фото : пресс-служба БФУ
3 из 4
Директор научно-образовательного центра "Промышленные биотехнологии" БФУ им. И. Канта Ольга Бабич
© Фото : пресс-служба БФУ
4 из 4
"Полисахариды продуцируются разными растениями, но микроводоросли хороши тем, что очень быстро растут и являются возобновляемым, экологически чистым и нетоксичным ресурсом", – отметила Ольга Бабич, подчеркнув, что правильная организация процесса культивирования микроводорослей, богатых качественными полисахаридами, даст серьезное конкурентное преимущество для развития производства.
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"С использованием экзополисахаридов микроводорослей можно будет создавать продукты для похудения, борьбы с возрастными изменениями, спортивного питания и поддержания здорового образа жизни", – добавила Бабич.
Кроме того, по ее словам, микроводоросли являются источником сульфатированных жирных кислот, полиненасыщенных жирных кислот (арахидоновой и эйкозапентаеновой кислот), фикобилипротеина, фикоэритрина и белка.
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В БФУ также рассказали, что исследования по культивированию микроводорослей ведутся во всем мире, однако они сфокусированы на небольшом количестве видов, преимущественно из Тихого и Атлантического океанов. По оценкам ученых, большая часть исследований носит фундаментальный характер и не имеет прикладной ценности: "в мировой науке пока отсутствует полное понимание механизмов технологии накопления биомассы микроводорослей, производства экзополисахаридов и принципов управления общей стоимостью процесса культивирования".
Исследование проводится в рамках научного сотрудничества БФУ с Университетом Клермон Овернь (Франция) и при финансовой поддержке Минобрнауки в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". В дальнейшем ученые планируют изучить потенциал полученных полисахаридов для разработки препаратов для профилактики диабета, гипертонии, анемии и язвенной болезни желудка.
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