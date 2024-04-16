https://ria.ru/20240416/nato-1940294046.html

В США наконец поняли, о чем предупреждал Путин

В США наконец поняли, о чем предупреждал Путин - РИА Новости, 16.04.2024

В США наконец поняли, о чем предупреждал Путин

Конфликт на Украине можно было предотвратить путем мирного урегулирования, если бы в Вашингтоне серьезнее отнеслись к озабоченностям Москвы по поводу... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T05:20

2024-04-16T05:20

2024-04-16T11:37

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине можно было предотвратить путем мирного урегулирования, если бы в Вашингтоне серьезнее отнеслись к озабоченностям Москвы по поводу безопасности России, написал бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм в материале для американского издания Hill."Вероятным исходом конфликта станут территориальные уступки в пользу Москвы и гарантии безопасности для Украины и России — то, чего можно было достичь мирным урегулированием еще до его начала", — написал он.В этой связи автор статьи отметил, что на Западе отказались обсуждать недопустимость расширения НАТО на восток, полностью проигнорировав опасения президента России Владимира Путина, которые он высказывал задолго до начала конфликта."В Вашингтоне заявили, что это принципиальный вопрос <…>, хотя он и его союзники по НАТО даже не собирались в ближайшее время давать Украине возможность вступить в альянс", — добавил он.По мнению Грэма, конфликта можно было бы избежать, будь у мировых лидеров более четкое понимание реального баланса сил или если бы они были смелее в политическом отношении. Когда же переговоры начнутся спустя несколько лет боевых действий, на повестке дня, по его словам, окажутся два вопроса: территории и гарантии безопасности для снижения угрозы возобновления боевых действий.Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил Североатлантического альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Ранее президент Владимир Путин заявил, что не Россия двигалась к границам стран НАТО, а они подошли вплотную, мы лишь защищаем своих людей.Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Читайте в Дзен: Скорые мечутся, у военных истерика, а врачей жестко выдергивали из дома. Стало известно, что Россия устроила ВСУ под НиколаевомБили по своим. Командиры ВСУ отдали страшный приказ. Украинские войска оказались в ужасном положении

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940291215.html

https://ria.ru/20240411/konkurentsiya-1939288438.html

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

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