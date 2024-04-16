В США наконец поняли, о чем предупреждал Путин
Экс-советник Буша Грэм: переговоры могли предотвратить конфликт на Украине
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время переговоров
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время переговоров. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Конфликт на Украине можно было предотвратить путем мирного урегулирования, если бы в Вашингтоне серьезнее отнеслись к озабоченностям Москвы по поводу безопасности России, написал бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм в материале для американского издания Hill.
"Вероятным исходом конфликта станут территориальные уступки в пользу Москвы и гарантии безопасности для Украины и России — то, чего можно было достичь мирным урегулированием еще до его начала", — написал он.
В этой связи автор статьи отметил, что на Западе отказались обсуждать недопустимость расширения НАТО на восток, полностью проигнорировав опасения президента России Владимира Путина, которые он высказывал задолго до начала конфликта.
"В Вашингтоне заявили, что это принципиальный вопрос <…>, хотя он и его союзники по НАТО даже не собирались в ближайшее время давать Украине возможность вступить в альянс", — добавил он.
По мнению Грэма, конфликта можно было бы избежать, будь у мировых лидеров более четкое понимание реального баланса сил или если бы они были смелее в политическом отношении. Когда же переговоры начнутся спустя несколько лет боевых действий, на повестке дня, по его словам, окажутся два вопроса: территории и гарантии безопасности для снижения угрозы возобновления боевых действий.
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