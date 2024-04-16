https://ria.ru/20240416/mrot-1940336880.html

В Госдуму внесли проект об установлении минимального оклада на уровне МРОТ

В Госдуму внесли проект об установлении минимального оклада на уровне МРОТ - РИА Новости, 16.04.2024

В Госдуму внесли проект об установлении минимального оклада на уровне МРОТ

"Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный оклад в размере МРОТ без учета премий и надбавок, сообщила... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:44

2024-04-16T11:44

2024-04-16T22:59

сергей миронов

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный оклад в размере МРОТ без учета премий и надбавок, сообщила пресс-служба партии."Внести в Трудовой кодекс РФ изменения, установив, что минимальный размер месячного вознаграждения <...> не может быть ниже минимального размера оплаты труда", — сказано в пояснительной записке, которая есть в распоряжении РИА Новости.Подчеркивается, что речь идет об окладе работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда.Как напомнил лидер СРЗП Сергей Миронов, в 2007 году в федеральное законодательство были внесены поправки, позволившие работодателям устанавливать базовые оклады сотрудников ниже МРОТ. По мнению политика, эта проблема до сих пор не решена. Он подчеркнул, что работники оказываются в уязвимом положении, так как зависят от отношения руководства.В партии отметили, что цель законопроекта — восстановить минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд и устранить дефицит рабочей силы.Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля.

https://ria.ru/20231102/shtraf-1906830831.html

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сергей миронов, госдума рф, общество, россия