https://ria.ru/20240416/mrot-1940336880.html
В Госдуму внесли проект об установлении минимального оклада на уровне МРОТ
В Госдуму внесли проект об установлении минимального оклада на уровне МРОТ - РИА Новости, 16.04.2024
В Госдуму внесли проект об установлении минимального оклада на уровне МРОТ
"Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный оклад в размере МРОТ без учета премий и надбавок, сообщила... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:44
2024-04-16T11:44
2024-04-16T22:59
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный оклад в размере МРОТ без учета премий и надбавок, сообщила пресс-служба партии."Внести в Трудовой кодекс РФ изменения, установив, что минимальный размер месячного вознаграждения <...> не может быть ниже минимального размера оплаты труда", — сказано в пояснительной записке, которая есть в распоряжении РИА Новости.Подчеркивается, что речь идет об окладе работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда.Как напомнил лидер СРЗП Сергей Миронов, в 2007 году в федеральное законодательство были внесены поправки, позволившие работодателям устанавливать базовые оклады сотрудников ниже МРОТ. По мнению политика, эта проблема до сих пор не решена. Он подчеркнул, что работники оказываются в уязвимом положении, так как зависят от отношения руководства.В партии отметили, что цель законопроекта — восстановить минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд и устранить дефицит рабочей силы.Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля.
https://ria.ru/20231102/shtraf-1906830831.html
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сергей миронов, госдума рф, общество, россия
Сергей Миронов, Госдума РФ, Общество, Россия
В Госдуму внесли проект об установлении минимального оклада на уровне МРОТ
В России могут установить минимальный оклад не ниже МРОТ
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. "Справедливая Россия — За правду" внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий минимальный оклад в размере МРОТ без учета премий и надбавок, сообщила пресс-служба партии.
"Внести в Трудовой кодекс РФ изменения, установив, что минимальный размер месячного вознаграждения <...> не может быть ниже минимального размера оплаты труда", — сказано в пояснительной записке, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Подчеркивается, что речь идет об окладе работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда.
Как напомнил лидер СРЗП Сергей Миронов
, в 2007 году в федеральное законодательство были внесены поправки, позволившие работодателям устанавливать базовые оклады сотрудников ниже МРОТ. По мнению политика, эта проблема до сих пор не решена. Он подчеркнул, что работники оказываются в уязвимом положении, так как зависят от отношения руководства.
В партии отметили, что цель законопроекта — восстановить минимальные государственные гарантии вознаграждения за труд и устранить дефицит рабочей силы.
Сейчас МРОТ составляет 19 242 рубля.