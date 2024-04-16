https://ria.ru/20240416/moskva-1941850576.html

В Москве в 2024 году благоустроят 2,5 тысяч общественных пространств

В Москве в 2024 году благоустроят 2,5 тысяч общественных пространств - РИА Новости, 23.04.2024

В Москве в 2024 году благоустроят 2,5 тысяч общественных пространств

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства улицы Бутлерова в районе Коньково (ЮЗАО) и объявил о старте работ по благоустройству городских... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-16T13:45

2024-04-16T13:45

2024-04-23T18:17

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход благоустройства улицы Бутлерова в районе Коньково (ЮЗАО) и объявил о старте работ по благоустройству городских территорий. "В этом году начинаем сезон благоустройства, 2,5 тысячи объектов - парки, скверы, московские дворы и, конечно, улицы", - сказал Собянин во вторник. "В этом году меняем подход к благоустройству, сделали его более комплексным, не только в центре города, но и во всех районах Москвы, чтобы они выглядели достойно", - отметил мэр. Улица Бутлерова протяженностью 2,33 километра расположена в районе Коньково на юго-западе Москвы. Работы по комплексному благоустройству улицы Бутлерова включают: ремонт 42,4 тысячи квадратных метров проезжей части и 14 тысячи квадратных метров пешеходных тротуаров; восстановление 33,1 тысячи квадратных метров газонов с понижением уровня грунта на 5 сантиметров - для предотвращения его попадания на проезжую часть; приведение в порядок воздушных кабельных линий на всем протяжении улицы и другое. Общая площадь благоустройства составит свыше 89,5 тысячи квадратных метров. В настоящее время в работах задействовано 960 человек и 320 единиц специализированной техники. Завершить комплексное благоустройство улицы Бутлерова планируется в мае 2024 года. Всего в текущем году правительство Москвы планирует благоустроить: 18 крупных общественных пространств в центре и административных округах; два участка "Парка Яуза" общей площадью 32,8 гектара; знаковые объекты, в том числе стадион "Локомотив" и территорию "Росбиотех"; более 20 водных объектов; свыше 700 улиц; более 1,7 тысячи дворов и территории 121 объекта образования; территории, прилегающие к 41 транспортному объекту, включая 10 станций Московского метрополитена, 10 станций МЦД. Будет продолжена программа улучшения освещения - планируется установить 15 тысяч новых приборов наружного освещения во дворах, на детских и спортивных площадках.

https://ria.ru/20240415/vdnkh-1940201889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы, московский метрополитен