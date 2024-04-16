https://ria.ru/20240416/moskva-1940374121.html

Росздравнадзор выясняет причину смерти женщины после операции в Москве

Росздравнадзор выясняет причину смерти женщины после операции в Москве - РИА Новости, 16.04.2024

Росздравнадзор выясняет причину смерти женщины после операции в Москве

Росздравнадзор выясняет причину смерти женщины, которая скончалась после пластической операции по коррекции живота в московской клинике, сообщается в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T14:18

2024-04-16T14:18

2024-04-16T14:43

происшествия

москва

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

см-клиника

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет причину смерти женщины, которая скончалась после пластической операции по коррекции живота в московской клинике, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно со Следственным комитетом выясняет причины гибели пациентки, которая умерла после операции по коррекции живота, сделанной в частной московской клинике", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ сообщили, что уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели пациентки одной из столичных частных клиник, где ей корректировали форму живота. По данным следствия, 14 апреля в частной клинике на севере Москвы пациентке 1984 года рождения провели абдоминопластику живота. На следующий день женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через некоторое время скончалась. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о центре пластической хирургии "СМ-Клиника".

https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940071666.html

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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), см-клиника