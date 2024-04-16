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В Москве женщина умерла после пластической операции в частной клинике - РИА Новости, 16.04.2024
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12:24 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/moskva-1940345780.html
В Москве женщина умерла после пластической операции в частной клинике
В Москве женщина умерла после пластической операции в частной клинике - РИА Новости, 16.04.2024
В Москве женщина умерла после пластической операции в частной клинике
Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели пациентки одной из столичных частных клиник, где ей корректировали форму живота, сообщила... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:24
2024-04-16T12:24
происшествия
москва
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см-клиника
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели пациентки одной из столичных частных клиник, где ей корректировали форму живота, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть", - сказали в ведомстве. По данным следствия, 14 апреля в частной клинике на севере Москвы пациентке 1984 года рождения провели абдоминопластику живота. На следующий день женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через некоторое время скончалась. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о центре пластической хирургии "СМ-Клиника". Следователи проводят обыск в клинике, изучают и изымают служебную и медицинскую документацию. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская.
https://ria.ru/20240216/operatsiya-1927885623.html
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Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), см-клиника
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), СМ-Клиника
В Москве женщина умерла после пластической операции в частной клинике

СК возбудил уголовное дело после гибели пациентки частной клиники в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели пациентки одной из столичных частных клиник, где ей корректировали форму живота, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ в Telegram-канале.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть", - сказали в ведомстве.
Хирург проводит операцию - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В Москве выясняют причину смерти пациентки после пластической операции
16 февраля, 21:40
По данным следствия, 14 апреля в частной клинике на севере Москвы пациентке 1984 года рождения провели абдоминопластику живота. На следующий день женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через некоторое время скончалась.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о центре пластической хирургии "СМ-Клиника".
Следователи проводят обыск в клинике, изучают и изымают служебную и медицинскую документацию. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская.
Пластический хирург Тимур Хайдаров - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Пластического хирурга Хайдарова допросили по делу о гибели пациента
15 апреля, 10:14
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)СМ-Клиника
 
 
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