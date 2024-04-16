https://ria.ru/20240416/moskva-1940345780.html

В Москве женщина умерла после пластической операции в частной клинике

В Москве женщина умерла после пластической операции в частной клинике - РИА Новости, 16.04.2024

В Москве женщина умерла после пластической операции в частной клинике

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели пациентки одной из столичных частных клиник, где ей корректировали форму живота, сообщила... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:24

2024-04-16T12:24

2024-04-16T12:24

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

см-клиника

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели пациентки одной из столичных частных клиник, где ей корректировали форму живота, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ в Telegram-канале. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть", - сказали в ведомстве. По данным следствия, 14 апреля в частной клинике на севере Москвы пациентке 1984 года рождения провели абдоминопластику живота. На следующий день женщина пожаловалась на плохое самочувствие и через некоторое время скончалась. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о центре пластической хирургии "СМ-Клиника". Следователи проводят обыск в клинике, изучают и изымают служебную и медицинскую документацию. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская.

https://ria.ru/20240216/operatsiya-1927885623.html

https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940071666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), см-клиника