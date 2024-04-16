https://ria.ru/20240416/moskva-1940313526.html
В Москве промоют и покрасят более 500 тысяч элементов наружного освещения
В Москве промоют и покрасят более 500 тысяч элементов наружного освещения - РИА Новости, 16.04.2024
В Москве промоют и покрасят более 500 тысяч элементов наружного освещения
Специалисты комплекса городского хозяйства промоют и покрасят более 500 тысяч элементов наружного освещения, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:52
2024-04-16T09:52
2024-04-16T09:52
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общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют и покрасят более 500 тысяч элементов наружного освещения, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, проведем мероприятия по промывке и покраске более 500 тысяч элементов наружного освещения - светильников, кронштейнов, цоколей и опор, установок архитектурно-художественной подсветки. Будут задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что всего промоют 154 тысячи опор наружного освещения, 224 тысячи светильников, 53 тысячи цоколей и 138 тысяч кронштейнов. Обновят лакокрасочное покрытие 41 тысячи цоколей, 31 тысячи кронштейнов и 27 тысяч опор наружного освещения. "В настоящее время работы ведутся вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в центральной части столицы, на мостовых сооружениях. При промывке применяются современные биоразлагаемые моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде", - сказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты Объединенной энергетической компании (ОЭК) уже перевели уличное освещение и подсветку на летний режим работы. По его словам, в общей сложности Москву освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не увеличивается, так как используются энергоэффективные светодиоды.
https://realty.ria.ru/20240412/moskva-1938093498.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве промоют и покрасят более 500 тысяч элементов наружного освещения
Бирюков: в Москве промоют и покрасят более 500 тыс элементов наружного освещения
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства промоют и покрасят более 500 тысяч элементов наружного освещения, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, проведем мероприятия по промывке и покраске более 500 тысяч элементов наружного освещения - светильников, кронштейнов, цоколей и опор, установок архитектурно-художественной подсветки. Будут задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки", - сказал Бирюков.
Заммэра рассказал, что всего промоют 154 тысячи опор наружного освещения, 224 тысячи светильников, 53 тысячи цоколей и 138 тысяч кронштейнов. Обновят лакокрасочное покрытие 41 тысячи цоколей, 31 тысячи кронштейнов и 27 тысяч опор наружного освещения.
"В настоящее время работы ведутся вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в центральной части столицы, на мостовых сооружениях. При промывке применяются современные биоразлагаемые моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты Объединенной энергетической компании (ОЭК) уже перевели уличное освещение и подсветку на летний режим работы.
По его словам, в общей сложности Москву освещают более 1 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не увеличивается, так как используются энергоэффективные светодиоды.