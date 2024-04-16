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Песков ответил на вопрос о соглашении по судоходству в Черном море - РИА Новости, 16.04.2024
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12:23 16.04.2024
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Песков ответил на вопрос о соглашении по судоходству в Черном море
Песков ответил на вопрос о соглашении по судоходству в Черном море - РИА Новости, 16.04.2024
Песков ответил на вопрос о соглашении по судоходству в Черном море
Россия и Турция обсуждают много различных тем, включая вопросы по Черному морю, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:23
2024-04-16T12:23
россия
черное море
турция
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия и Турция обсуждают много различных тем, включая вопросы по Черному морю, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него. "Мне нечего сказать по этой теме. Мы действительно с нашими турецкими партнерами, у нас очень много разных тем на повестке дня, мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Черным морем. Но конкретно по этому сообщению мне нечего сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация издания.
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россия, черное море, турция, дмитрий песков, в мире
Россия, Черное море, Турция, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о соглашении по судоходству в Черном море

Песков: Россия и Турция обсуждают много тем, в том числе вопросы по Черному морю

© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия и Турция обсуждают много различных тем, включая вопросы по Черному морю, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него.
"Мне нечего сказать по этой теме. Мы действительно с нашими турецкими партнерами, у нас очень много разных тем на повестке дня, мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Черным морем. Но конкретно по этому сообщению мне нечего сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация издания.
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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РоссияЧерное мореТурцияДмитрий ПесковВ мире
 
 
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