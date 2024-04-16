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Песков ответил на вопрос о соглашении по судоходству в Черном море
Песков ответил на вопрос о соглашении по судоходству в Черном море - РИА Новости, 16.04.2024
Песков ответил на вопрос о соглашении по судоходству в Черном море
Россия и Турция обсуждают много различных тем, включая вопросы по Черному морю, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:23
2024-04-16T12:23
2024-04-16T12:23
россия
черное море
турция
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия и Турция обсуждают много различных тем, включая вопросы по Черному морю, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция в течение двух месяцев вела переговоры о соглашении по обеспечению безопасности судоходства в Черном море с Украиной и Россией, но Киев отказался от него. "Мне нечего сказать по этой теме. Мы действительно с нашими турецкими партнерами, у нас очень много разных тем на повестке дня, мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Черным морем. Но конкретно по этому сообщению мне нечего сказать", - ответил Песков на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация издания.
https://radiosputnik.ru/20240415/erkhov-1940208726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, турция, дмитрий песков, в мире
Россия, Черное море, Турция, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о соглашении по судоходству в Черном море
Песков: Россия и Турция обсуждают много тем, в том числе вопросы по Черному морю