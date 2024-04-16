Экс-глава Гагаузии отреагировала на одобрение референдума о ЕС в Молдавии
Влах: КС Молдавии подыграл Санду, одобрив проведение референдума о ЕС
Экс-глава Гагаузии Ирина Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 апр – РИА Новости. Экс-глава Гагаузии Ирина Влах считает, что конституционный суд Молдавии своим решением одобрить проведение референдума о вступлении в ЕС подыграл президенту республики Майе Санду, которая инициировала всенародное голосование, чтобы скрыть недостатки своего руководства.
Ранее во вторник конституционный суд Молдавии одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам Санду, возможная дата проведения 20 октября.
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"Конституционный суд кинул спасательный круг президенту и узаконил ее так называемый референдум о вступлении в ЕС. Референдум нужен Санду для одной цели, чтобы народ не спрашивал о ее невыполненных обещаниях, чтобы не говорить о закрывающихся предприятиях, чтобы не отвечать, почему от "хороших времен" только за два года убежало 120 тысяч граждан", - заявила Влах в видеообращении, опубликованном на ее Telegram-канале.
По мнению экс-главы автономии, президент не хочет нести ответственность за проблемы, возникшие за время ее руководства. "Но мы будем говорить об этом. На референдуме Майи Санду мы должны сказать нет", - подчеркнула Влах.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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