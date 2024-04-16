КС Молдавии поддержал проект закона о внесении евроинтеграции в конституцию
КС Молдавии поддержал внесение евроинтеграции в конституцию и референдум
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Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 апр – РИА Новости. Конституционный суд Молдавии одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума, сообщила во вторник председатель инстанции Домника Маноле.
Президент Молдавии Майя Санду ранее выступила с инициативой к парламенту организовать референдум по поводу вступления республики в Евросоюз. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента, дату власти Молдавии пока не установили. На сайте парламента был опубликован проект поправок в конституцию, по которому преамбула основного закона будет дополнена словами о провозглашении "интеграции в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова". Депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" в начале апреля обратились в Конституционный суд с запросом одобрить проект внесения поправок.
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"Коллегия судей КС, рассмотрев запрос депутатов парламента, дала положительное заключение на внесение изменений в основной закон и проведение референдума", - сказала Маноле после обсуждения депутатского запроса.
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Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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