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"Ураган" уничтожил позиции ВСУ в приграничном районе на Украине - РИА Новости, 16.04.2024
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https://ria.ru/20240416/mo-1940362974.html
"Ураган" уничтожил позиции ВСУ в приграничном районе на Украине
"Ураган" уничтожил позиции ВСУ в приграничном районе на Украине - РИА Новости, 16.04.2024
"Ураган" уничтожил позиции ВСУ в приграничном районе на Украине
Расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Север" уничтожены позиции ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:40
2024-04-16T13:40
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вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Север" уничтожены позиции ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. "Разведывательные подразделения группировки на одном из направлений обнаружили пункт временной дислокации противника с личным составом и артиллерийскими системами иностранного производства. Расчет "Урагана" быстро прибыл в место пуска ракет, военнослужащие также быстро привели свою машину в боевое положение. После наводки на цель ракетчики отработали по ней 220-мм реактивными снарядами", - сказали в ведомстве. РСЗО "Ураган" не раз доказывали эффективность своего применения по оперативному уничтожению противника в ходе проведения специальной военной операции. Боевое дежурство экипажей РСЗО проходит круглосуточно. При обнаружении противника экипажи незамедлительно выходят из укрытия и наносят ему огневое поражение. "Цели – пехота, техника, укрепрайоны противника. Техника надежная, проблем с ней не было никогда. Достаточно проходимая, быстрая, маневренная. Расчет работает великолепно, с ним уже достаточно долго, все быстро делается. Команда выполняется четко и своевременно", - сказал командир подразделения с позывным "Балу". После отработки по цели экипажи "Урагана" должны как можно быстрее покинуть место своей работы и вернуться в укрытие, так как противник в рамках контрбатарейной борьбы сразу же начнет поиски места, с которого велся огонь. Реактивная система залпового огня "Ураган" предназначена для поражения живой силы противника, бронированной и легкобронированной техники, командных пунктов и объектов военно-промышленной инфраструктуры. Расчет РСЗО должен учитывать не только расстояние до цели, но и погодные условия. Корректировка огня производиться при помощи дронов.
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белгородская область, украина, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Белгородская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
"Ураган" уничтожил позиции ВСУ в приграничном районе на Украине

МО: "Ураган" уничтожил позиции ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона
Боевая работа артдивизиона - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Расчетом реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Север" уничтожены позиции ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"Разведывательные подразделения группировки на одном из направлений обнаружили пункт временной дислокации противника с личным составом и артиллерийскими системами иностранного производства. Расчет "Урагана" быстро прибыл в место пуска ракет, военнослужащие также быстро привели свою машину в боевое положение. После наводки на цель ракетчики отработали по ней 220-мм реактивными снарядами", - сказали в ведомстве.
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РСЗО "Ураган" не раз доказывали эффективность своего применения по оперативному уничтожению противника в ходе проведения специальной военной операции. Боевое дежурство экипажей РСЗО проходит круглосуточно. При обнаружении противника экипажи незамедлительно выходят из укрытия и наносят ему огневое поражение.
"Цели – пехота, техника, укрепрайоны противника. Техника надежная, проблем с ней не было никогда. Достаточно проходимая, быстрая, маневренная. Расчет работает великолепно, с ним уже достаточно долго, все быстро делается. Команда выполняется четко и своевременно", - сказал командир подразделения с позывным "Балу".
После отработки по цели экипажи "Урагана" должны как можно быстрее покинуть место своей работы и вернуться в укрытие, так как противник в рамках контрбатарейной борьбы сразу же начнет поиски места, с которого велся огонь.
Реактивная система залпового огня "Ураган" предназначена для поражения живой силы противника, бронированной и легкобронированной техники, командных пунктов и объектов военно-промышленной инфраструктуры. Расчет РСЗО должен учитывать не только расстояние до цели, но и погодные условия. Корректировка огня производиться при помощи дронов.
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