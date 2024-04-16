Рейтинг@Mail.ru
На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 11 человек - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 16.04.2024 (обновлено: 23:41 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/miting-1940474250.html
На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 11 человек
На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 11 человек - РИА Новости, 16.04.2024
На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 11 человек
Грузинские силовики задержали 11 человек в ходе митинга в Тбилиси против закона об иноагентах, сообщает МВД Грузии. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T22:43
2024-04-16T23:41
в мире
тбилиси
грузия
парламентские выборы в грузии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940470916_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66aba8f478876a052686269247f25361.jpg
ТБИЛИСИ, 16 апр - РИА Новости. Грузинские силовики задержали 11 человек в ходе митинга в Тбилиси против закона об иноагентах, сообщает МВД Грузии."Правоохранители задержали по административному правонарушению 11 человек в ходе акции протеста", - говорится в заявлении МВД.По данным министерства, пострадавший в ходе акции сотрудник правоохранительных органов переведен в столичную клинику.В заявлении отмечено, что участники акции бросали в полицейских тяжелые предметы, в том числе камни и бутылки, также поврежден полицейский автомобиль."Для пресечения физического противостояния МВД использовало специальное средство, так называемый перцовый спрей", - отмечает министерство.
https://ria.ru/20240416/korter-1940462824.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка у парламента в Тбилиси после стычек митингующих с полицией
После стычек у парламента в Тбилиси митингующие не расходятся, у входа в здание по-прежнему выставлен полицейский спецназ.
2024-04-16T22:43
true
PT0M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940470916_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0a3af7db8947ffca90b05c292176b61b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тбилиси, грузия, парламентские выборы в грузии
В мире, Тбилиси, Грузия, Парламентские выборы в Грузии
На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 11 человек

МВД: на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 11 человек

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 16 апр - РИА Новости. Грузинские силовики задержали 11 человек в ходе митинга в Тбилиси против закона об иноагентах, сообщает МВД Грузии.
"Правоохранители задержали по административному правонарушению 11 человек в ходе акции протеста", - говорится в заявлении МВД.
По данным министерства, пострадавший в ходе акции сотрудник правоохранительных органов переведен в столичную клинику.
В заявлении отмечено, что участники акции бросали в полицейских тяжелые предметы, в том числе камни и бутылки, также поврежден полицейский автомобиль.
"Для пресечения физического противостояния МВД использовало специальное средство, так называемый перцовый спрей", - отмечает министерство.
Спецназ и полиция у парламента Грузии во время митинга против принятия закона об иноагентах - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Корреспондента RT Кортера задержали в аэропорту Тбилиси
Вчера, 21:10
 
В миреТбилисиГрузияПарламентские выборы в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала