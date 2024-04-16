https://ria.ru/20240416/miting-1940474250.html
На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 11 человек
На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 11 человек - РИА Новости, 16.04.2024
На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 11 человек
Грузинские силовики задержали 11 человек в ходе митинга в Тбилиси против закона об иноагентах, сообщает МВД Грузии. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T22:43
2024-04-16T22:43
2024-04-16T23:41
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ТБИЛИСИ, 16 апр - РИА Новости. Грузинские силовики задержали 11 человек в ходе митинга в Тбилиси против закона об иноагентах, сообщает МВД Грузии."Правоохранители задержали по административному правонарушению 11 человек в ходе акции протеста", - говорится в заявлении МВД.По данным министерства, пострадавший в ходе акции сотрудник правоохранительных органов переведен в столичную клинику.В заявлении отмечено, что участники акции бросали в полицейских тяжелые предметы, в том числе камни и бутылки, также поврежден полицейский автомобиль."Для пресечения физического противостояния МВД использовало специальное средство, так называемый перцовый спрей", - отмечает министерство.
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Обстановка у парламента в Тбилиси после стычек митингующих с полицией
После стычек у парламента в Тбилиси митингующие не расходятся, у входа в здание по-прежнему выставлен полицейский спецназ.
2024-04-16T22:43
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в мире, тбилиси, грузия, парламентские выборы в грузии
В мире, Тбилиси, Грузия, Парламентские выборы в Грузии
На митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 11 человек
МВД: на митинге против закона об иноагентах в Тбилиси задержали 11 человек
ТБИЛИСИ, 16 апр - РИА Новости.
Грузинские силовики задержали 11 человек в ходе митинга в Тбилиси против закона об иноагентах, сообщает МВД
Грузии.
"Правоохранители задержали по административному правонарушению 11 человек в ходе акции протеста", - говорится в заявлении МВД.
По данным министерства, пострадавший в ходе акции сотрудник правоохранительных органов переведен в столичную клинику.
В заявлении отмечено, что участники акции бросали в полицейских тяжелые предметы, в том числе камни и бутылки, также поврежден полицейский автомобиль.
"Для пресечения физического противостояния МВД использовало специальное средство, так называемый перцовый спрей", - отмечает министерство.