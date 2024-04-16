https://ria.ru/20240416/miting-1940463385.html

В Тбилиси спецназ применил перцовый спрей для разгона митингующих

В Тбилиси спецназ применил перцовый спрей для разгона митингующих - РИА Новости, 16.04.2024

В Тбилиси спецназ применил перцовый спрей для разгона митингующих

В Тбилиси спецназ применил перцовый спрей против митингующих, пытающихся заблокировать вход в здание парламента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T21:13

2024-04-16T21:13

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ТБИЛИСИ, 16 апр — РИА Новости. В Тбилиси спецназ применил перцовый спрей против митингующих, пытающихся заблокировать вход в здание парламента, передает корреспондент РИА Новости.По предварительным данным, силовики задержали 11 человек. На место прибыли машины скорой.Кроме того, как сообщили в МВД республики, пострадал один из сотрудников правоохранительных органов, его перевели в тбилисскую клинику.Ведомство призвало манифестантов следовать указаниям и воздержаться от насильственных действий и нападений на полицейских. Во вторник утром грузинские депутаты вновь приступили к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". При этом голосование о принятии документа в первом чтении, скорее всего, состоится в среду, 17 апреля.На этом фоне началась акция протеста, участники которой собрались на проспекте Руставели перед зданием парламента, а также на прилегающих улицах.Закон об иноагентах в ГрузииПарламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в столице страны начались массовые митинги, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на манифестациях в те дни задержали 133 человека. Позднее власти отозвали документ из парламента.Третьего апреля правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла спорный законопроект на рассмотрение законодательного органа. В этот раз вместо термина "агент иностранного влияния" используется понятие "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось без изменений.В пояснительной записке сказано, что инициатива предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20 процентов, поступают из-за границы. Кроме того, все организации, проводящие "интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В случае отказа грозит штраф в размере 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов).В итоге в Тбилиси возобновились акции с требованием отозвать законопроект. Местная оппозиция утверждает, что этот документ является аналогом российского и направлен "против друзей страны".В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США. И сейчас это уже стало общемировой практикой, добавил он.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и преследует единственную цель: ежегодно раскрывать финансы неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

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https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html

https://ria.ru/20230310/gruziya-1857052809.html

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Акция протеста в Тбилиси против принятия закона об иноагентах Жители Грузии параллельно парламентским процедурам проводят очередную акцию протеста в Тбилиси против принятия законопроекта об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Акция проходит как на проспекте Руставели перед зданием парламента, так и на прилегающих улицах у разных входов в законодательный орган. На месте мобилизованы правоохранительные органы. 2024-04-16T21:13 true PT0M48S

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