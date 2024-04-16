https://ria.ru/20240416/migranty-1940367298.html

Рособрнадзор предостерег вузы от нарушений при экзамене для мигрантов

Рособрнадзор предостерег вузы от нарушений при экзамене для мигрантов - РИА Новости, 16.04.2024

Рособрнадзор предостерег вузы от нарушений при экзамене для мигрантов

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:55

2024-04-16T13:55

2024-04-16T13:55

россия

москва

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

институт русского языка имени пушкина

санкт-петербургский государственный университет

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче сертификата мигрантам Российскому университету дружбы народов, Институту русского языка имени Пушкина и другим вузам, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Пяти вузам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации и выдаче иностранным гражданам сертификата: "Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы"; "Санкт-Петербургский государственный университет"; "Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина"; "Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена"; "Псковский государственный университет", - говорится в сообщении. Ранее Следственный комитет сообщал о задержании силовиками пятерых человек, в том числе сотрудников института имени Пушкина, которые занимались незаконной выдачей сертификатов о знании русского языка для получения мигрантами вида на жительство. По версии следствия, не позднее 11 декабря 2023 года на юго-западе Москвы группа лиц, в том числе сотрудники "Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина", организовали незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ для дальнейшего их предоставления в миграционные органы МВД на оформление ВНЖ. При этом большая часть иностранцев в действительности не владела этими знаниями. Позже в пресс-службе Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина сообщили, что не располагают официальными данными о задержании кого-либо из штатных сотрудников вуза.

https://ria.ru/20240416/kamchatka-1940348402.html

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россия

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россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), институт русского языка имени пушкина, санкт-петербургский государственный университет, общество