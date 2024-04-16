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В Костромской области повредили мемориал участникам ВОВ - РИА Новости, 16.04.2024
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23:31 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/memorial-1940478310.html
В Костромской области повредили мемориал участникам ВОВ
В Костромской области повредили мемориал участникам ВОВ - РИА Новости, 16.04.2024
В Костромской области повредили мемориал участникам ВОВ
Уголовное дело возбудили после повреждения мемориала участникам Великой Отечественной войны на кладбище в городе Нея Костромской области, сообщает СК РФ. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T23:31
2024-04-16T23:31
происшествия
россия
нея
костромская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после повреждения мемориала участникам Великой Отечественной войны на кладбище в городе Нея Костромской области, сообщает СК РФ. "Возбуждено уголовное дело по факту повреждения мемориального сооружения участникам Великой Отечественной войны, расположенного на территории городского кладбища города Неи", - сообщается в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что задержан подозреваемый - 45-летний местный житель. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела.
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россия
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происшествия, россия, нея, костромская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нея, Костромская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Костромской области повредили мемориал участникам ВОВ

СК в Костромской области завел дело после повреждения мемориала участникам ВОВ

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после повреждения мемориала участникам Великой Отечественной войны на кладбище в городе Нея Костромской области, сообщает СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по факту повреждения мемориального сооружения участникам Великой Отечественной войны, расположенного на территории городского кладбища города Неи", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что задержан подозреваемый - 45-летний местный житель. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела.
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ПроисшествияРоссияНеяКостромская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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