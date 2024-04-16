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Маск предупредил об опасности обучения ИИ политкорректности
Маск предупредил об опасности обучения ИИ политкорректности - РИА Новости, 16.04.2024
Маск предупредил об опасности обучения ИИ политкорректности
Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:03
2024-04-16T13:03
2024-04-16T13:17
технологии
илон маск
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности. "ИИ мог бы быть очень опасным, если бы (был) сильным, но обученным врать, чтобы быть политкорректным", - написал Маск в соцсети X. Маск отметил, что вместо генерации толерантных изображений ИИ мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".
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технологии, илон маск
Маск предупредил об опасности обучения ИИ политкорректности
Маск: ИИ может быть очень опасным, если обучить его врать