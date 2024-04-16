https://ria.ru/20240416/mask-1940354672.html

Маск предупредил об опасности обучения ИИ политкорректности

Маск предупредил об опасности обучения ИИ политкорректности - РИА Новости, 16.04.2024

Маск предупредил об опасности обучения ИИ политкорректности

Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:03

2024-04-16T13:03

2024-04-16T13:17

технологии

илон маск

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности. "ИИ мог бы быть очень опасным, если бы (был) сильным, но обученным врать, чтобы быть политкорректным", - написал Маск в соцсети X. Маск отметил, что вместо генерации толерантных изображений ИИ мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".

https://ria.ru/20231103/mask-1907079749.html

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технологии, илон маск