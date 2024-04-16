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Маск предупредил об опасности обучения ИИ политкорректности - РИА Новости, 16.04.2024
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13:03 16.04.2024 (обновлено: 13:17 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/mask-1940354672.html
Маск предупредил об опасности обучения ИИ политкорректности
Маск предупредил об опасности обучения ИИ политкорректности - РИА Новости, 16.04.2024
Маск предупредил об опасности обучения ИИ политкорректности
Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:03
2024-04-16T13:17
технологии
илон маск
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности. "ИИ мог бы быть очень опасным, если бы (был) сильным, но обученным врать, чтобы быть политкорректным", - написал Маск в соцсети X. Маск отметил, что вместо генерации толерантных изображений ИИ мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".
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технологии, илон маск
Технологии, Илон Маск
Маск предупредил об опасности обучения ИИ политкорректности

Маск: ИИ может быть очень опасным, если обучить его врать

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности.
«
"ИИ мог бы быть очень опасным, если бы (был) сильным, но обученным врать, чтобы быть политкорректным", - написал Маск в соцсети X.
Маск отметил, что вместо генерации толерантных изображений ИИ мог бы "воплотить их в реальность, вероятно, чтобы убить миллионы людей и достичь целей разнообразия".
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ТехнологииИлон Маск
 
 
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