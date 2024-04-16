https://ria.ru/20240416/mashina-1940467516.html

В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии

В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии - РИА Новости, 16.04.2024

В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии

Автомобиль с тремя бойцами из Чувашии, возвращавшимся из зоны специальной военной операции, затонула в Воронежской области, сообщили в Госкомитете республики по РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T21:43

2024-04-16T21:43

2024-04-16T23:06

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

чувашская республика (чувашия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150824/73/1508247325_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_969a4b3da45acdc44f93eb5b7f46f864.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр — РИА Новости. Автомобиль с тремя бойцами из Чувашии, возвращавшимся из зоны специальной военной операции, затонула в Воронежской области, сообщили в Госкомитете республики по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям."Глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев проинформирован о затонувшей машине с возвращавшимися с СВО бойцами из Чувашии. По его поручению установили контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки", — говорится в заявлении.В результате поисковых мероприятий обнаружили автомобиль и тела двух погибших. Принимаются меры по поиску третьего пропавшего уроженца республики.Власти региона окажут всю необходимую помощь в организации похорон.

https://ria.ru/20240130/turchak-1924319454.html

воронежская область

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, чувашская республика (чувашия)