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В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии
В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии - РИА Новости, 16.04.2024
В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии
Автомобиль с тремя бойцами из Чувашии, возвращавшимся из зоны специальной военной операции, затонула в Воронежской области, сообщили в Госкомитете республики по РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T21:43
2024-04-16T21:43
2024-04-16T23:06
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр — РИА Новости. Автомобиль с тремя бойцами из Чувашии, возвращавшимся из зоны специальной военной операции, затонула в Воронежской области, сообщили в Госкомитете республики по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям."Глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев проинформирован о затонувшей машине с возвращавшимися с СВО бойцами из Чувашии. По его поручению установили контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки", — говорится в заявлении.В результате поисковых мероприятий обнаружили автомобиль и тела двух погибших. Принимаются меры по поиску третьего пропавшего уроженца республики.Власти региона окажут всю необходимую помощь в организации похорон.
https://ria.ru/20240130/turchak-1924319454.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, чувашская республика (чувашия)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Чувашская Республика (Чувашия)
В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии
В Воронежской области затонула машина с тремя бойцами СВО из Чувашии