https://ria.ru/20240416/malchik-1940468104.html

В Нижнем Новгороде мальчик принес в школу предметы с нацистской символикой

В Нижнем Новгороде мальчик принес в школу предметы с нацистской символикой - РИА Новости, 16.04.2024

В Нижнем Новгороде мальчик принес в школу предметы с нацистской символикой

Полицейские в Нижнем Новгороде провели беседу с мальчиком, который принес в школу предметы с нацистской символикой, ребенок состоит на учёте в подразделении по... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T21:52

2024-04-16T21:52

2024-04-16T21:52

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде провели беседу с мальчиком, который принес в школу предметы с нацистской символикой, ребенок состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. "Проводится проверка, мальчик состоит на учёте в ПДН. С ним уже проведена профилактическая беседа", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована информация о том, что ученик одной из школ Нижнего Новгорода принес на занятия самодельные флаг и нарукавную повязку со свастикой.

https://ria.ru/20231027/shkola-1905746044.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород