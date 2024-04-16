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В Нижнем Новгороде мальчик принес в школу предметы с нацистской символикой - РИА Новости, 16.04.2024
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21:52 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/malchik-1940468104.html
В Нижнем Новгороде мальчик принес в школу предметы с нацистской символикой
В Нижнем Новгороде мальчик принес в школу предметы с нацистской символикой - РИА Новости, 16.04.2024
В Нижнем Новгороде мальчик принес в школу предметы с нацистской символикой
Полицейские в Нижнем Новгороде провели беседу с мальчиком, который принес в школу предметы с нацистской символикой, ребенок состоит на учёте в подразделении по... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T21:52
2024-04-16T21:52
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде провели беседу с мальчиком, который принес в школу предметы с нацистской символикой, ребенок состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД. "Проводится проверка, мальчик состоит на учёте в ПДН. С ним уже проведена профилактическая беседа", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована информация о том, что ученик одной из школ Нижнего Новгорода принес на занятия самодельные флаг и нарукавную повязку со свастикой.
https://ria.ru/20231027/shkola-1905746044.html
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде мальчик принес в школу предметы с нацистской символикой

В Нижнем Новгороде мальчик принес в школу нацистский флаг и повязку со свастикой

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у одной из школ
Сотрудник полиции у одной из школ - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник полиции у одной из школ . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Полицейские в Нижнем Новгороде провели беседу с мальчиком, который принес в школу предметы с нацистской символикой, ребенок состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
«
"Проводится проверка, мальчик состоит на учёте в ПДН. С ним уже проведена профилактическая беседа", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.
Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована информация о том, что ученик одной из школ Нижнего Новгорода принес на занятия самодельные флаг и нарукавную повязку со свастикой.
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