https://ria.ru/20240416/lukyanov-1940344584.html

Калужские частные клиники не ведут профилактику абортов, заявили в РПЦ

Калужские частные клиники не ведут профилактику абортов, заявили в РПЦ - РИА Новости, 16.04.2024

Калужские частные клиники не ведут профилактику абортов, заявили в РПЦ

В Калужской области 90 процентов частных клиник не соблюдают государственные требования по профилактике абортов, рассказал РИА Новости председатель патриаршей... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:19

2024-04-16T12:19

2024-04-16T12:43

религия

россия

липецкая область

калужская область

русская православная церковь

красный крест

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897267736_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ec680197432b61b831e4b6e3f3f925f9.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Калужской области 90 процентов частных клиник не соблюдают государственные требования по профилактике абортов, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.Ранее в понедельник он выступил на прошедшем в Общественной палате Калужской области круглом столе на тему "Будущее Калужского края в детях"."Калужские частные клиники не соблюдают государственные требования по профилактике абортов. В регионе из 22 частных клиник 90 процентов работают с нарушениями, не соблюдается неделя тишины, нет обязательного психологического консультирования. Также не соблюдается закон о запрете рекламы абортов", - сказал Лукьянов.По его словам, представители Красного Креста, также участвовавшие в круглом столе, подтвердили данные о множественных нарушениях в частных клиниках региона."По 16 клиникам неравнодушными гражданами были написаны 11 заявлений в генеральную прокуратуру, но за полгода изменения ситуации не зафиксировано", - заметил представитель церкви.Он также призвал частные клиники в Калужской области отказаться от проведения абортов, "как это сделано в десятках регионов России, в частности, в Курской, Липецкой областях, Мордовии, Калининграде, Татарстане, Нижнем Новгороде".

https://ria.ru/20240415/pozhertvovaniya-1940221400.html

https://ria.ru/20240415/priyut-1940223263.html

https://realty.ria.ru/20240415/resin-1940100878.html

россия

липецкая область

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, липецкая область, калужская область, русская православная церковь, красный крест, религия