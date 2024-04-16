Калужские частные клиники не ведут профилактику абортов, заявили в РПЦ
Иерей Лукьянов: 90% калужских частные клиники не ведут профилактику абортов
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Калужской области 90 процентов частных клиник не соблюдают государственные требования по профилактике абортов, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Ранее в понедельник он выступил на прошедшем в Общественной палате Калужской области круглом столе на тему "Будущее Калужского края в детях".
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"Калужские частные клиники не соблюдают государственные требования по профилактике абортов. В регионе из 22 частных клиник 90 процентов работают с нарушениями, не соблюдается неделя тишины, нет обязательного психологического консультирования. Также не соблюдается закон о запрете рекламы абортов", - сказал Лукьянов.
По его словам, представители Красного Креста, также участвовавшие в круглом столе, подтвердили данные о множественных нарушениях в частных клиниках региона.
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"По 16 клиникам неравнодушными гражданами были написаны 11 заявлений в генеральную прокуратуру, но за полгода изменения ситуации не зафиксировано", - заметил представитель церкви.
Он также призвал частные клиники в Калужской области отказаться от проведения абортов, "как это сделано в десятках регионов России, в частности, в Курской, Липецкой областях, Мордовии, Калининграде, Татарстане, Нижнем Новгороде".
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