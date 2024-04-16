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Обстрелы Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил Лихачев - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:38 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/likhachev-1940311278.html
Обстрелы Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил Лихачев
Обстрелы Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил Лихачев - РИА Новости, 16.04.2024
Обстрелы Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил Лихачев
Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв в эфире Первого канала. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:38
2024-04-16T09:38
в мире
алексей лихачев
запорожская аэс
магатэ
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв в эфире Первого канала. "Вызывают озабоченность только те прилёты, которые были за последние дни, особенно активный был 7 апреля", - сказал Лихачёв. Он отметил, что госкорпорация очень благодарна международному сообществу, в первую очередь ядерному сообществу, в особенности специалистам МАГАТЭ, которые незамедлительного отреагировали на украинские атаки. "Запасы воды, резервные дизель-генераторы, объёмы топлива для резервных дизель-генераторов, всё существует с запасом и в этом смысле никаких озабоченностей у нас не вызывает", - подчеркнул Лихачёв. ВСУ активизировали атаки на Запорожскую АЭС 5 апреля. С того времени дроны-камикадзе атаковали купол шестого энергоблока, столовую, грузовой порт, учебный центр, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Нарушений пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано.
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940228007.html
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в мире, алексей лихачев, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
В мире, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Обстрелы Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил Лихачев

Глава "Росатома" Лихачев: обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ вызывают озабоченность

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв в эфире Первого канала.
"Вызывают озабоченность только те прилёты, которые были за последние дни, особенно активный был 7 апреля", - сказал Лихачёв.
Изображение сгенерировано ИИ
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Он отметил, что госкорпорация очень благодарна международному сообществу, в первую очередь ядерному сообществу, в особенности специалистам МАГАТЭ, которые незамедлительного отреагировали на украинские атаки.
"Запасы воды, резервные дизель-генераторы, объёмы топлива для резервных дизель-генераторов, всё существует с запасом и в этом смысле никаких озабоченностей у нас не вызывает", - подчеркнул Лихачёв.
ВСУ активизировали атаки на Запорожскую АЭС 5 апреля. С того времени дроны-камикадзе атаковали купол шестого энергоблока, столовую, грузовой порт, учебный центр, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Нарушений пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
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