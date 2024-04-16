https://ria.ru/20240416/likhachev-1940311278.html

Обстрелы Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил Лихачев

Обстрелы Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил Лихачев - РИА Новости, 16.04.2024

Обстрелы Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил Лихачев

Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв в эфире Первого канала. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T09:38

2024-04-16T09:38

2024-04-16T09:38

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специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв в эфире Первого канала. "Вызывают озабоченность только те прилёты, которые были за последние дни, особенно активный был 7 апреля", - сказал Лихачёв. Он отметил, что госкорпорация очень благодарна международному сообществу, в первую очередь ядерному сообществу, в особенности специалистам МАГАТЭ, которые незамедлительного отреагировали на украинские атаки. "Запасы воды, резервные дизель-генераторы, объёмы топлива для резервных дизель-генераторов, всё существует с запасом и в этом смысле никаких озабоченностей у нас не вызывает", - подчеркнул Лихачёв. ВСУ активизировали атаки на Запорожскую АЭС 5 апреля. С того времени дроны-камикадзе атаковали купол шестого энергоблока, столовую, грузовой порт, учебный центр, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Нарушений пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано.

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940228007.html

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

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в мире, алексей лихачев, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины