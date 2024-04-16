https://ria.ru/20240416/likhachev-1940311278.html
Обстрелы Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил Лихачев
Обстрелы Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил Лихачев - РИА Новости, 16.04.2024
Обстрелы Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил Лихачев
Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв в эфире Первого канала. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T09:38
2024-04-16T09:38
2024-04-16T09:38
в мире
алексей лихачев
запорожская аэс
магатэ
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957881_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_6caa2f476b06ff0ba7a8a706674a033c.jpg
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачёв в эфире Первого канала. "Вызывают озабоченность только те прилёты, которые были за последние дни, особенно активный был 7 апреля", - сказал Лихачёв. Он отметил, что госкорпорация очень благодарна международному сообществу, в первую очередь ядерному сообществу, в особенности специалистам МАГАТЭ, которые незамедлительного отреагировали на украинские атаки. "Запасы воды, резервные дизель-генераторы, объёмы топлива для резервных дизель-генераторов, всё существует с запасом и в этом смысле никаких озабоченностей у нас не вызывает", - подчеркнул Лихачёв. ВСУ активизировали атаки на Запорожскую АЭС 5 апреля. С того времени дроны-камикадзе атаковали купол шестого энергоблока, столовую, грузовой порт, учебный центр, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Нарушений пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано.
https://ria.ru/20240416/ukraina-1940228007.html
https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957881_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_394d294771d77e654395c3dcc31d14dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, алексей лихачев, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
В мире, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Обстрелы Запорожской АЭС вызывают озабоченность, заявил Лихачев
Глава "Росатома" Лихачев: обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ вызывают озабоченность