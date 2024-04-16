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В Татарстане лесовосстановление проведут на площади свыше 5 тысяч гектаров - РИА Новости, 16.04.2024
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Республика Татарстан
 
17:47 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/lesovosstanovlenie-1940430743.html
В Татарстане лесовосстановление проведут на площади свыше 5 тысяч гектаров
В Татарстане лесовосстановление проведут на площади свыше 5 тысяч гектаров - РИА Новости, 16.04.2024
В Татарстане лесовосстановление проведут на площади свыше 5 тысяч гектаров
В Татарстане в 2024 году планируется провести работы по воспроизводству лесов и лесоразведению на общей площади 5164 гектара, сообщил министр лесного хозяйства... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:47
2024-04-16T17:47
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КАЗАНЬ, 16 апр — РИА Новости. В Татарстане в 2024 году планируется провести работы по воспроизводству лесов и лесоразведению на общей площади 5164 гектара, сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров. Он напомнил, что лесовосстановление в лесном фонде проводится в рамках регионального проекта "Сохранение лесов в Республике Татарстан" федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Всего в этом году в Республике Татарстан по региональному проекту будут проведены работы по воспроизводству лесов на площади 2564 гектара. "Также в республике будут заложены защитные лесные насаждения на землях иных категорий на общей площади 2100 гектаров, выполнены работы по "компенсационному" лесовосстановлению и лесоразведению на площади 500 гектаров. Таким образом, общая площадь запланированных работ по воспроизводству лесов и лесоразведению составляет 5164 гектара", - привели слова Кузюрова в пресс-службе министерства. Кроме того, сказал министр, в целях защиты лесов в этом году в Республике Татарстан будут выполнены мероприятия по ликвидации очагов непарного шелкопряда на площади 13,2 тысячи гектаров. Обработка будет проведена наземным и авиационным способами с помощью биологического препарата на территории Бавлинского, Бугульминского, Болгарского, Азнакаевского и Лениногорского лесничеств. В 2024 году лесокультурный сезон в Татарстане был открыт 15 апреля.
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республика татарстан (татарстан), экология, экология в россии, нацпроекты
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Экология, Экология в России, Нацпроекты

В Татарстане лесовосстановление проведут на площади свыше 5 тысяч гектаров

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСаженцы сосны обыкновенной, выращиваемые для восстановления лесов, утраченных в результате лесных пожаров или лесозаготовок
Саженцы сосны обыкновенной, выращиваемые для восстановления лесов, утраченных в результате лесных пожаров или лесозаготовок - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КАЗАНЬ, 16 апр — РИА Новости. В Татарстане в 2024 году планируется провести работы по воспроизводству лесов и лесоразведению на общей площади 5164 гектара, сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.
Он напомнил, что лесовосстановление в лесном фонде проводится в рамках регионального проекта "Сохранение лесов в Республике Татарстан" федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".
Всего в этом году в Республике Татарстан по региональному проекту будут проведены работы по воспроизводству лесов на площади 2564 гектара.
«
"Также в республике будут заложены защитные лесные насаждения на землях иных категорий на общей площади 2100 гектаров, выполнены работы по "компенсационному" лесовосстановлению и лесоразведению на площади 500 гектаров. Таким образом, общая площадь запланированных работ по воспроизводству лесов и лесоразведению составляет 5164 гектара", - привели слова Кузюрова в пресс-службе министерства.
Кроме того, сказал министр, в целях защиты лесов в этом году в Республике Татарстан будут выполнены мероприятия по ликвидации очагов непарного шелкопряда на площади 13,2 тысячи гектаров. Обработка будет проведена наземным и авиационным способами с помощью биологического препарата на территории Бавлинского, Бугульминского, Болгарского, Азнакаевского и Лениногорского лесничеств.
В 2024 году лесокультурный сезон в Татарстане был открыт 15 апреля.
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Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)ЭкологияЭкология в РоссииНацпроекты
 
 
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