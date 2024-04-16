https://ria.ru/20240416/kurgan-1940407769.html

Дождь в Кургане осложняет паводковую ситуацию

Дождь в Кургане осложняет паводковую ситуацию - РИА Новости, 16.04.2024

Дождь в Кургане осложняет паводковую ситуацию

Идущий в Кургане дождь осложняет паводковую ситуацию, осадки могут достигнуть 14 миллиметров, сообщает правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:04

2024-04-16T16:04

2024-04-16T16:09

курган

наводнения в россии — 2024

курская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Идущий в Кургане дождь осложняет паводковую ситуацию, осадки могут достигнуть 14 миллиметров, сообщает правительство региона в Telegram-канале. "Сейчас в Кургане идет дождь. По вчерашним прогнозам Гидрометцентра, осадки могут составить до 14 миллиметров, что осложняет паводковую ситуацию. А также осложняет условия для эвакуации", - говорится в сообщении.По данным властей региона, продолжается рост уровней воды в населенных пунктах Кетовского округа - в районе Санаторной и Кетово уровень воды превысил 10 метров.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.В Кургане к 14.00 мск вторника уровень воды в Кургане поднялся до 752 сантиметров, превысив отметку неблагоприятного явления (700 сантиметров). Опасные явления наступают при 850 сантиметрах.

https://ria.ru/20240416/kurgan-1940337177.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

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курган, наводнения в россии — 2024, курская область, происшествия