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В Кургане спасли собаку и восемь щенков из затопленного СНТ - РИА Новости, 16.04.2024
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11:44 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/kurgan-1940337177.html
В Кургане спасли собаку и восемь щенков из затопленного СНТ
В Кургане спасли собаку и восемь щенков из затопленного СНТ - РИА Новости, 16.04.2024
В Кургане спасли собаку и восемь щенков из затопленного СНТ
Собаку и ее восемь щенков спасли волонтеры из практически затопленного СНТ "Нефтяник" в Кургане, животных отвезут на площадку для передержки домашних животных,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:44
2024-04-16T11:44
курган
тобол (река)
курганская область
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Собаку и ее восемь щенков спасли волонтеры из практически затопленного СНТ "Нефтяник" в Кургане, животных отвезут на площадку для передержки домашних животных, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации в Telegram-канале. В 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 ссантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 сантиметров – достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметров. По данным пресс-службы, волонтеры обходят территории СНТ в Кургане, чтобы проверить, все ли жители успели своевременно эвакуироваться. В СНТ "Нефтяник" в районе Омского моста в понедельник, на подтопляемой территории, волонтеры обнаружили собаку – кормящую маму, но проследить за ней не успели. "А сегодня мы повторно прошлись в районе этих садоводств, и, не доходя до "Нефтяника", снова встретили эту белую собаку. Она как будто специально вышла навстречу, ведь мы уже не планировали заходить в СНТ "Нефтяник"… Собака показала нам, где ее щенята, как будто понимала, что мы хотим их спасти. Восемь щенков находились под пристройкой, наш волонтер Ольга Сургучева (позывной "Тайга) смогла достать их оттуда, хотя это было нелегко. Буквально через 2 дома от пристройки, под которой пряталось собачье семейство, все участки уже были затоплены водой. День-два – и щенята бы утонули", - цитирует пресс-служба слова волонтера гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Екатерины Шульги. Сейчас волонтеры планируют отвезти спасенную собаку и ее потомство на площадку для передержки домашних животных, оборудованную на улице Промышленная, 5, уточнила она. "Предварительно мы позвонили и договорились, что у нас примут собаку и щенков", - добавила волонтер. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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курган, тобол (река), курганская область, наводнения в россии — 2024
Курган, Тобол (река), Курганская область, Наводнения в России — 2024
В Кургане спасли собаку и восемь щенков из затопленного СНТ

В СНТ "Нефтяник" в Кургане волонтеры спасли собаку и ее восемь щенков

© Фото : Город Курган/TelegramВолонтеры спасли в Кургане собаку и ее 8 щенков
Волонтеры спасли в Кургане собаку и ее 8 щенков - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Город Курган/Telegram
Волонтеры спасли в Кургане собаку и ее 8 щенков
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Собаку и ее восемь щенков спасли волонтеры из практически затопленного СНТ "Нефтяник" в Кургане, животных отвезут на площадку для передержки домашних животных, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации в Telegram-канале.
В 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 ссантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 сантиметров – достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметров.
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По данным пресс-службы, волонтеры обходят территории СНТ в Кургане, чтобы проверить, все ли жители успели своевременно эвакуироваться. В СНТ "Нефтяник" в районе Омского моста в понедельник, на подтопляемой территории, волонтеры обнаружили собаку – кормящую маму, но проследить за ней не успели.
"А сегодня мы повторно прошлись в районе этих садоводств, и, не доходя до "Нефтяника", снова встретили эту белую собаку. Она как будто специально вышла навстречу, ведь мы уже не планировали заходить в СНТ "Нефтяник"… Собака показала нам, где ее щенята, как будто понимала, что мы хотим их спасти. Восемь щенков находились под пристройкой, наш волонтер Ольга Сургучева (позывной "Тайга) смогла достать их оттуда, хотя это было нелегко. Буквально через 2 дома от пристройки, под которой пряталось собачье семейство, все участки уже были затоплены водой. День-два – и щенята бы утонули", - цитирует пресс-служба слова волонтера гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО Екатерины Шульги.
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Сейчас волонтеры планируют отвезти спасенную собаку и ее потомство на площадку для передержки домашних животных, оборудованную на улице Промышленная, 5, уточнила она. "Предварительно мы позвонили и договорились, что у нас примут собаку и щенков", - добавила волонтер.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.
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