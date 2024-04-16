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МЧС спрогнозировало дальнейший подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана - РИА Новости, 16.04.2024
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08:12 16.04.2024 (обновлено: 08:50 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/kurgan-1940302287.html
МЧС спрогнозировало дальнейший подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана
МЧС спрогнозировало дальнейший подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана - РИА Новости, 16.04.2024
МЧС спрогнозировало дальнейший подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана
Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие 1-2 дня, рост уровня воды в реке в городе и Кетовском муниципальном округе ожидается от 25 до... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T08:12
2024-04-16T08:50
происшествия
курган
тобол (река)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие 1-2 дня, рост уровня воды в реке в городе и Кетовском муниципальном округе ожидается от 25 до 100 сантиметров, сообщил во вторник пресс-центр ГУМЧС России по региону. "В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана продолжится подъем уровня воды. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у Кургана и Кетовского муниципального округа ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой плюс 25... плюс 100 сантиметров", - сообщается в прогнозе вероятных ЧС в связи с паводком, размещенном на сайте ведомства. Исходя из этого, в ближайшие 1-2 дня ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане (микрорайон Тополя, Смолино, поселок Затоболье, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка), уточняется в сообщении. А также населенных пунктов Темляково, Новая Затобольная, Бараба, Лаптево, Крюково, Лесниково Кетовского муниципального округа и участка автодороги - шоссе имени Тюнина, поясняется в прогнозе. Согласно прогнозу, максимальная ожидаемая величина уровня воды в реке Тобол у Кургана – 1070 сантиметров. Фактические же уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений, поясняется в сообщении. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 сантиметров – достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметров. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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происшествия, курган, тобол (река), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, курганская область
Происшествия, Курган, Тобол (река), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Курганская область
МЧС спрогнозировало дальнейший подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана

МЧС: подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие 1-2 дня

© Администрации города КурганРазлив реки Тобол в Курганской области
Разлив реки Тобол в Курганской области
© Администрации города Курган
Разлив реки Тобол в Курганской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. Подъем уровня воды в реке Тобол у Кургана продолжится в ближайшие 1-2 дня, рост уровня воды в реке в городе и Кетовском муниципальном округе ожидается от 25 до 100 сантиметров, сообщил во вторник пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана продолжится подъем уровня воды. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол у Кургана и Кетовского муниципального округа ожидается интенсивный рост уровня воды с динамикой плюс 25... плюс 100 сантиметров", - сообщается в прогнозе вероятных ЧС в связи с паводком, размещенном на сайте ведомства.
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Исходя из этого, в ближайшие 1-2 дня ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков в Кургане (микрорайон Тополя, Смолино, поселок Затоболье, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка), уточняется в сообщении. А также населенных пунктов Темляково, Новая Затобольная, Бараба, Лаптево, Крюково, Лесниково Кетовского муниципального округа и участка автодороги - шоссе имени Тюнина, поясняется в прогнозе.
Согласно прогнозу, максимальная ожидаемая величина уровня воды в реке Тобол у Кургана – 1070 сантиметров.
Фактические же уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений, поясняется в сообщении.
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Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления - 700 сантиметров – достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметров.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.
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ПроисшествияКурганТобол (река)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Курганская область
 
 
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