https://ria.ru/20240416/kurgan-1940293189.html

Курганские власти заявили, что предлагали фермерше загоны для лошадей

Курганские власти заявили, что предлагали фермерше загоны для лошадей - РИА Новости, 16.04.2024

Курганские власти заявили, что предлагали фермерше загоны для лошадей

Курганской фермерше, переживавшей, что во время паводка ей некуда эвакуировать животных, предлагали варианты, но она отказалась, информирует пресс-служба... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T04:48

2024-04-16T04:48

2024-04-16T04:54

курганская область

курган

тобол (река)

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940189611_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a3b4acbb3ce8a24baaa580c5409a0a6c.jpg

КУРГАН, 16 апр – РИА Новости. Курганской фермерше, переживавшей, что во время паводка ей некуда эвакуировать животных, предлагали варианты, но она отказалась, информирует пресс-служба регионального правительства. Ранее Наталья Мальсагова из микрорайона Тополя в Кургане рассказала РИА Новости, что не знает, куда и как эвакуировать животных во время прихода большой воды в город. У нее есть ферма, которая образовалась в результате спасения лошадей с мясокомбинатов региона и соседних областей. Помимо 30 лошадей, в хозяйстве Мальсаговой 50 баранов, 15 коз, 20 кроликов, пять собак и пять кошек. По данным мэрии, вечером в понедельник в микрорайоне Тополя с затопленных территорий началась эвакуация жителей и животных, крупного рогатого скота. Руководитель территориального общественного самоуправления микрорайона Тополя Кирилл Хороших заявил, что он полторы недели назад говорил Мальсаговой, что ее ферму может затопить, и предлагал ей эвакуацию на организованный пост возле карьера. "Мы организовали там загоны для крупного и мелкого рогатого скота. Но она отказалась, потому что те условия, что я предлагаю, не понравились. Она сказала, что (нужно) для каждой лошади свое стойло, но я не могу такое предоставить - у нас режим ЧС. В режиме ЧС то, что есть, то мы и предлагаем", – приводятся в сообщении слова Хороших. В пресс-службе отметили, что "работа по сооружению загона началась". Мальсагова, в свою очередь, уточнила РИА Новости, что председатель микрорайона предлагал ей построить временный пункт размещения для животных, однако она отказалась, потому что "место небезопасно", находится на краю карьера, плохо огорожено. "Жеребцы в одном стойле просто не выживут, они загрызут друг друга, а еще есть мамы и жеребята – их тоже нужно поселить отдельно", – сказала собеседница агентства. Она добавила, что к ней обратились волонтеры, которые утром помогут сколотить отдельные загоны для лошадей, правда, стройматериалов для них может и не хватить. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что паводок движется на Курган, вода уже в 10 километрах от города, ее объем, по словам главы, колоссальный. Он заявлял, что по реке Тобол идет более 1 миллиарда 300 миллионов кубометров воды, что в два раза превышает объем сбросов 1994 года, когда произошло масштабное наводнение и река поднялась более чем на десять метров. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По данным ГУ МЧС, по состоянию на 15 апреля остаются затопленными в пяти муниципальных округах (Белозерский, Притобольный, Звериноголовский, Куртамышский, Кетовский) 309 жилых домов, 571 приусадебный участок. Более 7,1 тысячи человек превентивно эвакуированы из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20240416/buryatiya-1940292276.html

курганская область

курган

тобол (река)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ферма в Курганской области готовится к паводку Владельцы ферм в Кургане переживают, как эвакуировать животных с приходом большой воды в город. Местный коневладелец Наталья Мальсагова говорит, что ситуация безвыходная: ожидается, что паводок придет уже к вечеру, а возможного варианта эвакуации нет. 2024-04-16T04:48 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курганская область, курган, тобол (река), вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия