https://ria.ru/20240416/krasnov-1940290634.html
Генпрокурор Краснов прибыл в Гавану
Генпрокурор Краснов прибыл в Гавану - РИА Новости, 16.04.2024
Генпрокурор Краснов прибыл в Гавану
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Гавану, где проведет ряд встреч с руководителями правоохранительной системы Кубы,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T03:12
2024-04-16T03:12
2024-04-16T03:12
в мире
россия
гавана
игорь краснов
виктор коронелли
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315559_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5fd9624565b27905c218fa34ee3adaf0.jpg
ГАВАНА, 16 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Гавану, где проведет ряд встреч с руководителями правоохранительной системы Кубы, передает корреспондент РИА Новости. Краснова в аэропорту встретили посол РФ Виктор Коронелли и руководство кубинской Генпрокуратуры. В частности, в Гаване у Краснова запланированы встречи с кубинской коллегой Ямилой Пеньей Охедой, министром юстиции Оскаром Сильверой Мартинесом, а также другими руководителями местной правоохранительной системы. В понедельник Краснов прибыл с рабочим визитом в Алжир, где встретился с министром юстиции, хранителем печатей Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррашидом Таби.
https://ria.ru/20240326/krasnov-1935941441.html
https://ria.ru/20240331/sud-1936927504.html
россия
гавана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315559_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b31e326fa6f6d536495e0e82f4c58cb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, гавана, игорь краснов, виктор коронелли, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Гавана, Игорь Краснов, Виктор Коронелли, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокурор Краснов прибыл в Гавану
Генпрокурор Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Гавану