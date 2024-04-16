Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор Краснов прибыл в Гавану - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/krasnov-1940290634.html
Генпрокурор Краснов прибыл в Гавану
Генпрокурор Краснов прибыл в Гавану - РИА Новости, 16.04.2024
Генпрокурор Краснов прибыл в Гавану
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Гавану, где проведет ряд встреч с руководителями правоохранительной системы Кубы,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T03:12
2024-04-16T03:12
в мире
россия
гавана
игорь краснов
виктор коронелли
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315559_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5fd9624565b27905c218fa34ee3adaf0.jpg
ГАВАНА, 16 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Гавану, где проведет ряд встреч с руководителями правоохранительной системы Кубы, передает корреспондент РИА Новости. Краснова в аэропорту встретили посол РФ Виктор Коронелли и руководство кубинской Генпрокуратуры. В частности, в Гаване у Краснова запланированы встречи с кубинской коллегой Ямилой Пеньей Охедой, министром юстиции Оскаром Сильверой Мартинесом, а также другими руководителями местной правоохранительной системы. В понедельник Краснов прибыл с рабочим визитом в Алжир, где встретился с министром юстиции, хранителем печатей Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррашидом Таби.
https://ria.ru/20240326/krasnov-1935941441.html
https://ria.ru/20240331/sud-1936927504.html
россия
гавана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585315559_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_b31e326fa6f6d536495e0e82f4c58cb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, гавана, игорь краснов, виктор коронелли, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Гавана, Игорь Краснов, Виктор Коронелли, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокурор Краснов прибыл в Гавану

Генпрокурор Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Гавану

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 16 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Гавану, где проведет ряд встреч с руководителями правоохранительной системы Кубы, передает корреспондент РИА Новости.
Краснова в аэропорту встретили посол РФ Виктор Коронелли и руководство кубинской Генпрокуратуры.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Краснов призвал прокуроров смелее использовать технологии ИИ
26 марта, 15:36
В частности, в Гаване у Краснова запланированы встречи с кубинской коллегой Ямилой Пеньей Охедой, министром юстиции Оскаром Сильверой Мартинесом, а также другими руководителями местной правоохранительной системы.
В понедельник Краснов прибыл с рабочим визитом в Алжир, где встретился с министром юстиции, хранителем печатей Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррашидом Таби.
Генеральный прокурор - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Краснов ответил на вопрос о суде над украинскими и западными политиками
31 марта, 11:24
 
В миреРоссияГаванаИгорь КрасновВиктор КоронеллиГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала