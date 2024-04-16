https://ria.ru/20240416/krasnov-1940290634.html

Генпрокурор Краснов прибыл в Гавану

Генпрокурор Краснов прибыл в Гавану - РИА Новости, 16.04.2024

Генпрокурор Краснов прибыл в Гавану

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Гавану, где проведет ряд встреч с руководителями правоохранительной системы Кубы,... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T03:12

2024-04-16T03:12

2024-04-16T03:12

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ГАВАНА, 16 апр - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл с первым рабочим визитом в Гавану, где проведет ряд встреч с руководителями правоохранительной системы Кубы, передает корреспондент РИА Новости. Краснова в аэропорту встретили посол РФ Виктор Коронелли и руководство кубинской Генпрокуратуры. В частности, в Гаване у Краснова запланированы встречи с кубинской коллегой Ямилой Пеньей Охедой, министром юстиции Оскаром Сильверой Мартинесом, а также другими руководителями местной правоохранительной системы. В понедельник Краснов прибыл с рабочим визитом в Алжир, где встретился с министром юстиции, хранителем печатей Алжирской Народной Демократической Республики Абдеррашидом Таби.

https://ria.ru/20240326/krasnov-1935941441.html

https://ria.ru/20240331/sud-1936927504.html

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в мире, россия, гавана, игорь краснов, виктор коронелли, генеральная прокуратура рф