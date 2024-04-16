https://ria.ru/20240416/kozupitsa-1940305705.html

Мэр Орска объяснил, откуда у его сына недвижимость в Дубае

Мэр Орска объяснил, откуда у его сына недвижимость в Дубае - РИА Новости, 16.04.2024

Мэр Орска объяснил, откуда у его сына недвижимость в Дубае

Мэр частично затопленного Орска Василий Козупица заявил, что его сын работает в Саудовской Аравии, видеообращение главы города опубликовало издание "Урал56.ру". РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T08:59

2024-04-16T08:59

2024-04-16T15:07

орск

дубай

саудовская аравия

ирек файзуллин

прорыв дамбы в орске

общество

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УФА, 16 апр — РИА Новости. Мэр частично затопленного Орска Василий Козупица заявил, что его сын работает в Саудовской Аравии, видеообращение главы города опубликовало издание "Урал56.ру".Так он ответил на вопрос, откуда у его родственника недвижимость в Дубае стоимостью 33 миллиона рублей."Я горжусь, что мои дети всего добиваются сами. Мой сын окончил высшее учебное заведение с отличием по специальности "инженер-геолог". Около десяти лет работал на Сахалине в тяжелейших условиях. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже не мед: очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает, я горжусь тем, что все мои дети всего добиваются сами, и я этого ни от кого не скрывал", — сказал Козупица.Мэр отметил, что его жена вместе с ним переживает эти трудные минуты.В Орске пятого апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вскоре вода начала уходить. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938243808.html

орск

дубай

саудовская аравия

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орск, дубай, саудовская аравия, ирек файзуллин, прорыв дамбы в орске, общество