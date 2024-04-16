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Корреспондента RT Кортера задержали в аэропорту Тбилиси - РИА Новости, 16.04.2024
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21:10 16.04.2024 (обновлено: 21:53 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/korter-1940462824.html
Корреспондента RT Кортера задержали в аэропорту Тбилиси
Корреспондента RT Кортера задержали в аэропорту Тбилиси - РИА Новости, 16.04.2024
Корреспондента RT Кортера задержали в аэропорту Тбилиси
Корреспондента RT Дона Кортера, приехавшего освещать протесты против принятия закона об иноагентах в Грузии, задержали в аэропорту Тбилиси, отобрав паспорт и... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T21:10
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Корреспондента RT Дона Кортера, приехавшего освещать протесты против принятия закона об иноагентах в Грузии, задержали в аэропорту Тбилиси, отобрав паспорт и телефон, сообщается в Telegram-канале телеканала. "Корра RT Дона Кортера задержали в аэропорту Тбилиси, у него забрали паспорт и телефон. Дон прилетел в страну освещать протесты против грузинского закона об иноагентах. Журналиста продержали четыре часа в транзитной зоне, попросили подписать некий документ, но он отказался", — говорится в сообщении. Отмечается, что причины отказа во въезде корреспонденту не озвучили, а лишь заявили, что он должен остаться в полиции до 23:00 и его, возможно, посадят на обратный рейс в Москву. Ранее, в марте 2023 года, Кортер освещал протесты в Грузии, связанные все с тем же законом.
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Акция протеста в Тбилиси против принятия закона об иноагентах
Жители Грузии параллельно парламентским процедурам проводят очередную акцию протеста в Тбилиси против принятия законопроекта об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Акция проходит как на проспекте Руставели перед зданием парламента, так и на прилегающих улицах у разных входов в законодательный орган. На месте мобилизованы правоохранительные органы.
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в мире, тбилиси, грузия, видео
В мире, Тбилиси, Грузия
Корреспондента RT Кортера задержали в аэропорту Тбилиси
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Корреспондента RT Дона Кортера, приехавшего освещать протесты против принятия закона об иноагентах в Грузии, задержали в аэропорту Тбилиси, отобрав паспорт и телефон, сообщается в Telegram-канале телеканала.
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Корреспондента RT Кортера задержали в аэропорту Тбилиси

Корреспондента RT Кортера задержали в аэропорту Тбилиси, отобрав паспорт

© SputnikСпецназ и полиция у парламента Грузии во время митинга против принятия закона об иноагентах
Спецназ и полиция у парламента Грузии во время митинга против принятия закона об иноагентах - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Sputnik
Спецназ и полиция у парламента Грузии во время митинга против принятия закона об иноагентах. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Корреспондента RT Дона Кортера, приехавшего освещать протесты против принятия закона об иноагентах в Грузии, задержали в аэропорту Тбилиси, отобрав паспорт и телефон, сообщается в Telegram-канале телеканала.
"Корра RT Дона Кортера задержали в аэропорту Тбилиси, у него забрали паспорт и телефон. Дон прилетел в страну освещать протесты против грузинского закона об иноагентах. Журналиста продержали четыре часа в транзитной зоне, попросили подписать некий документ, но он отказался", — говорится в сообщении.
Отмечается, что причины отказа во въезде корреспонденту не озвучили, а лишь заявили, что он должен остаться в полиции до 23:00 и его, возможно, посадят на обратный рейс в Москву.
Ранее, в марте 2023 года, Кортер освещал протесты в Грузии, связанные все с тем же законом.
 
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