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Корреспондента RT Кортера задержали в аэропорту Тбилиси

Корреспондента RT Кортера задержали в аэропорту Тбилиси - РИА Новости, 16.04.2024

Корреспондента RT Кортера задержали в аэропорту Тбилиси

Корреспондента RT Дона Кортера, приехавшего освещать протесты против принятия закона об иноагентах в Грузии, задержали в аэропорту Тбилиси, отобрав паспорт и... РИА Новости, 16.04.2024

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тбилиси

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Корреспондента RT Дона Кортера, приехавшего освещать протесты против принятия закона об иноагентах в Грузии, задержали в аэропорту Тбилиси, отобрав паспорт и телефон, сообщается в Telegram-канале телеканала. "Корра RT Дона Кортера задержали в аэропорту Тбилиси, у него забрали паспорт и телефон. Дон прилетел в страну освещать протесты против грузинского закона об иноагентах. Журналиста продержали четыре часа в транзитной зоне, попросили подписать некий документ, но он отказался", — говорится в сообщении. Отмечается, что причины отказа во въезде корреспонденту не озвучили, а лишь заявили, что он должен остаться в полиции до 23:00 и его, возможно, посадят на обратный рейс в Москву. Ранее, в марте 2023 года, Кортер освещал протесты в Грузии, связанные все с тем же законом.

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Акция протеста в Тбилиси против принятия закона об иноагентах Жители Грузии параллельно парламентским процедурам проводят очередную акцию протеста в Тбилиси против принятия законопроекта об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Акция проходит как на проспекте Руставели перед зданием парламента, так и на прилегающих улицах у разных входов в законодательный орган. На месте мобилизованы правоохранительные органы. 2024-04-16T21:10 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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