https://ria.ru/20240416/korovy-1940452795.html
Тысяча коров в затапливаемой зоне под Оренбургом находятся в безопасности
Тысяча коров в затапливаемой зоне под Оренбургом находятся в безопасности - РИА Новости, 16.04.2024
Тысяча коров в затапливаемой зоне под Оренбургом находятся в безопасности
Тысяча коров сельской фермы в Оренбургском районе, которые оказались в затопленной зоне, находятся в безопасном месте, животные на неделю обеспечены кормами,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T19:55
2024-04-16T19:55
2024-04-16T19:56
оренбургский район
оренбургская область
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прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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УФА, 16 апр - РИА Новости. Тысяча коров сельской фермы в Оренбургском районе, которые оказались в затопленной зоне, находятся в безопасном месте, животные на неделю обеспечены кормами, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. "Ферма с тысячью коров оказалась в зоне подтопления в Оренбургской области. В настоящее время животные находятся в безопасном месте, они не в воде, как пишут некоторые издания. Они под присмотром, обеспечены кормами, которых хватит на неделю. Вечерняя дойка уже прошла, молоко забрал молокозавод "Летний луг" из Оренбурга, в таком режиме будет организована работа на время паводка. Производственная площадка предприятия остановлена для безопасности и сохранности оборудования", - рассказал собеседник. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы на 17.00 (15.00 мск) в Оренбургском районе подтоплено 7278 домовладений, вода зашла в 6085 домов. Из зоны паводка эвакуировано 11016 жителей, в том числе 3257 детей. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 1128 сантиметров, опасный уровень превышен на 198 сантиметров.
https://ria.ru/20240415/zhiteli-1940197241.html
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оренбургский район, оренбургская область, оренбург, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Оренбургский район, Оренбургская область, Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Тысяча коров в затапливаемой зоне под Оренбургом находятся в безопасности
Тысяча коров в затапливаемой зоне в Оренбургой области находятся в безопасности