https://ria.ru/20240416/kitay-1940337857.html

Китай призвал стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь

Китай призвал стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь - РИА Новости, 16.04.2024

Китай призвал стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь

Китай призывает стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь и избегать эскалации ситуации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T11:49

2024-04-16T11:49

2024-04-16T11:49

в мире

китай

мьянма

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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Китай призывает стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь и избегать эскалации ситуации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. В период с 1 по 11 апреля повстанческая этническая Каренская национально-освободительная армия (KNLA) в союзе с отрядами "Народных сил обороны", а также членами молодежных и студенческих антиправительственных организаций, заняла большую часть территории округа Мьявади мьянманского штата Карен. В прошлый четверг повстанцы захватили последнюю базу правительственных войск на территории округа – "Лагерь 275". "Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Китай призывает все стороны прекратить огонь и военные действия, урегулировать разногласия мирным путем посредством диалога и консультаций, а также избегать эскалации ситуации", - заявил дипломат.

https://ria.ru/20231010/myanma-1901652727.html

китай

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в мире, китай, мьянма