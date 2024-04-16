https://ria.ru/20240416/kitay-1940337857.html
Китай призвал стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь
Китай призвал стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь - РИА Новости, 16.04.2024
Китай призвал стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь
Китай призывает стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь и избегать эскалации ситуации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:49
2024-04-16T11:49
2024-04-16T11:49
в мире
китай
мьянма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113127_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c3a7a27fd1996149cc50cd007d5b107.jpg
ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Китай призывает стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь и избегать эскалации ситуации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. В период с 1 по 11 апреля повстанческая этническая Каренская национально-освободительная армия (KNLA) в союзе с отрядами "Народных сил обороны", а также членами молодежных и студенческих антиправительственных организаций, заняла большую часть территории округа Мьявади мьянманского штата Карен. В прошлый четверг повстанцы захватили последнюю базу правительственных войск на территории округа – "Лагерь 275". "Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Китай призывает все стороны прекратить огонь и военные действия, урегулировать разногласия мирным путем посредством диалога и консультаций, а также избегать эскалации ситуации", - заявил дипломат.
https://ria.ru/20231010/myanma-1901652727.html
китай
мьянма
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113127_744:884:2296:2048_1920x0_80_0_0_88560af5935ffa6603ed4ee1833fae87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, мьянма
Китай призвал стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь
МИД Китая: Пекин призывает стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь
ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Китай призывает стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь и избегать эскалации ситуации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
В период с 1 по 11 апреля повстанческая этническая Каренская национально-освободительная армия (KNLA) в союзе с отрядами "Народных сил обороны", а также членами молодежных и студенческих антиправительственных организаций, заняла большую часть территории округа Мьявади мьянманского штата Карен. В прошлый четверг повстанцы захватили последнюю базу правительственных войск на территории округа – "Лагерь 275".
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Китай призывает все стороны прекратить огонь и военные действия, урегулировать разногласия мирным путем посредством диалога и консультаций, а также избегать эскалации ситуации", - заявил дипломат.