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Китай призвал стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь - РИА Новости, 16.04.2024
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11:49 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/kitay-1940337857.html
Китай призвал стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь
Китай призвал стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь - РИА Новости, 16.04.2024
Китай призвал стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь
Китай призывает стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь и избегать эскалации ситуации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T11:49
2024-04-16T11:49
в мире
китай
мьянма
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Китай призывает стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь и избегать эскалации ситуации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. В период с 1 по 11 апреля повстанческая этническая Каренская национально-освободительная армия (KNLA) в союзе с отрядами "Народных сил обороны", а также членами молодежных и студенческих антиправительственных организаций, заняла большую часть территории округа Мьявади мьянманского штата Карен. В прошлый четверг повстанцы захватили последнюю базу правительственных войск на территории округа – "Лагерь 275". "Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Китай призывает все стороны прекратить огонь и военные действия, урегулировать разногласия мирным путем посредством диалога и консультаций, а также избегать эскалации ситуации", - заявил дипломат.
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в мире, китай, мьянма
В мире, Китай, Мьянма
Китай призвал стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь

МИД Китая: Пекин призывает стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь

© AP Photo / Andy WongМужчина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Мужчина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Andy Wong
Мужчина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Китай призывает стороны конфликта в Мьянме прекратить огонь и избегать эскалации ситуации, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
В период с 1 по 11 апреля повстанческая этническая Каренская национально-освободительная армия (KNLA) в союзе с отрядами "Народных сил обороны", а также членами молодежных и студенческих антиправительственных организаций, заняла большую часть территории округа Мьявади мьянманского штата Карен. В прошлый четверг повстанцы захватили последнюю базу правительственных войск на территории округа – "Лагерь 275".
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Китай призывает все стороны прекратить огонь и военные действия, урегулировать разногласия мирным путем посредством диалога и консультаций, а также избегать эскалации ситуации", - заявил дипломат.
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